Расследование соратников Навального о бывшей жене Путина — что в нем?

Соратники Алексея Навального в четверг опубликовали расследование, посвященное бывшей жене российского президента, ее нынешнему мужу, их бизнесу и заграничной недвижимости. Вот некоторые утверждения расследователей.

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Еще в нулевые годы Людмила Путина курировала созданный специально для нее "Центр развития русского языка". Это не новость — о ней как о руководительнице центра писала даже "Российская газета". В 2009 году сменилось название — появился фонд "Центр развития межличностных коммуникаций". В июне 2013 года Путины развелись.

Фонд возглавляет Артур Очеретный. СМИ сообщали, что это новый муж бывшей супруги президента. Она вышла за него замуж и взяла его фамилию в 2015 году. Эти данные есть даже в "Википедии".

Мэрия Москвы и управление делами президента передали фонду в собственность особняк рядом с Кремлем на улице Воздвиженка, построенный в 1774 году. Новые собственники достроили к нему два этажа, что вызвало возмущение градозащитников. Это тоже не новость.

"Центр развития межличностных коммуникаций" сдал все помещения в этом историческом доме коммерческой фирме "Меридиан", которая принадлежит лично Людмиле Путиной-Очеретной, пишут соратники Навального. Это тоже не новость. В 2017 году агентство Рейтер писало, что деньги за аренду поступают в "Меридиан", который на 99% принадлежит "Интерьерсервису", владелицей которого, по данным ЕГРЮЛ, числится Людмила Александровна Шкребнева, полная тезка бывшей супруги президента России Владимира Путина (Шкребнева — ее девичья фамилия).

Стоимость поступлений от арендаторов Рейтер тогда оценивал в 3 млн долларов в год, а соратники Навального сейчас — 250 млн рублей в год (около 4 млн долларов). Арендаторы — ВТБ, Сбербанк, "Бургер Кинг", аптека и коллекторское агентство, перечисляют соратники Навального.

Они утверждают, что узнали зарплату бывшей жены Путина в "Центре развития межличностных коммуникаций": якобы до октября 2020 года она "платила себе" по 1 млн рублей в месяц, а с октября 2020 года — 2 млн рублей.

Одно из главных утверждений расследования — то, что структура бывшей жены Путина и ее нового мужа получает финансирование от мэрии Москвы, Газпромбанка и "Северстали" Алексея Мордашова. Ссылаясь на якобы изученные ими банковские проводки, авторы утверждают, что три крупнейших спонсора "Центра развития межличностных коммуникаций" — вот эти три юридические лица.

"За три года от мэрии Москвы центр получил 175 млн рублей", — утверждают авторы расследования. От Газпромбанка — якобы 140 млн рублей, от "Северстали" — 100 млн рублей. Мэрия, Газпромбанк и "Северсталь" не комментировали эти утверждения.

Из расследования следует, что Очеретный покупает квартиры и дома на юге Франции, в Швейцарии и Испании. Общую стоимость заграничной недвижимости расследователи оценивают почти в 600 млн рублей.

Они, в частности, утверждают, что Очеретные владеют виллой во французском Биаррице, заплатив за нее 5,3 млн евро. Еще в 2017 году об этой вилле писал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), учредителя которого в этом году власти России признали нежелательной организацией. OCCRP оценивал стоимость виллы дороже — в 7 млн евро. На том же побережье уже обосновалась Катерина Тихонова, которую считают дочерью Путина, говорилось в расследовании OCCRP.

В испанской Малаге у бывшей жены Путина авторы расследования обнаружили две квартиры. Первая была куплена еще в 2011 году, то есть во время замужества с Путиным. Вторая якобы была приобретена Очеретным в 2014 году — после развода президента России с женой.

Очеретные не включены в санкционные списки ЕС, подчеркивают соратники Навального. Зато Британия в мае ввела санкции против Людмилы Очеретной.

И еще такая деталь, несерьезная — соратники Навального утверждают, что якобы нашли блог бывшей жены президента России в "Живом журнале" — анонимный. Она якобы вела его под вымышленным именем Лена (llenaa).