Ратлендский "морской дракон". Как в британском водохранилище нашли ихтиозавра

Эта история началась в феврале 2021 года, когда сотрудник заповедника "Ратленд-Уотер" Джо Дэвис во время очистных работ на водохранилище заметил что-то большое и странное, торчащее из грязи.

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"Я смотрел на каменную гряду в грязи и думал, что она выглядит как-то странно, как-то органически, — рассказывает Дэвис в интервью Би-би-си. — Ну а потом мы заметили нечто, выглядевшее почти как челюсть".

"Я позвонил в местный совет и сказал им, что нашел динозавра", — говорит Джо. Ему ответили, что отдела динозавров в местном совете нет, но пообещали кого-нибудь найти. В результате к месту находки приехала целая группа палеонтологов.

Оказалось, что это не совсем динозавр, а окаменелые останки нем менее древнего 10-метрового морского хищника, самого крупного из всех, до сих пор обнаруженных на территории Великобритании.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ученые пришли к выводу, что перед ними останки ихтиозавра — теплокровного, дышавшего воздухом морского хищника, немного напоминавшего современных дельфинов, но достигавшего в длину 25 метров и жившего 250-90 млн лет назад.

Работы по извлечению скелета на поверхность возглавил палеонтолог Манчестерского университета доктор Дин Ломакс. По словам ученого, благодаря своему размеру и сохранности это одна из величайших находок в истории британской палеонтологии.

"Обычно ихтиозавров и других морских рептилий находят в юрских отложениях вдоль побережья Дорсета и Йоркшира, где останки появляются на поверхности в результате эрозии почвы. Но здесь, в глубине острова, это очень необычная находка", — говорит доктор Ломакс.

Ратленд находится почти в 50 км от побережья, однако 200 млн лет назад здесь был мелководный океан.

Когда летом 2021 года воду в Ратлендском водохранилище вновь спустили, группа палеонтологов занялась извлечением обнаруженных Джо Дэвисом окаменелостей.

Особое внимание было уделено крупному черепу рептилии. Сначала огромный массив глины весом почти в тонну, в котором находился череп ихтиозавра, был аккуратно окопан по периметру. Потом его закатали в гипс, поместили в деревянную опалубку, и лишь после этого осторожно извлекли из земли.

"Нечасто приходится быть ответственным за безопасное извлечение из земли столь важной, и при этом такой хрупкой окаменелости, да еще с таким весом", — признается палеонтолог Редингского университета Найджел Ларкин.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Компания Anglian Water, которая управляет Ратлендским водохранилищем, сейчас занята поиском спонсоров, чтобы оставить ихтиозавра в заповеднике (в конце концов там когда-то был его дом). Здесь его могли бы увидеть посетители.

"Многие думают, что я их разыгрываю, когда рассказываю, как прямо на работе нашел большую морскую рептилию, — смеется Дэвис. — Наверное, мне поверят только после того, как программу про ихтиозавра покажут по телевизору".

Программа про ратлендского ихтиозавра выйдет в эфир 11 января на канале BBC Two.