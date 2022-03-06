Разговор Путина с Эрдоганом: "cпецоперация" идет по плану и в соответствии с графиком
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В воскресенье днем состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным турецких СМИ, он продолжался около часа.

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По сообщению пресс-службы Кремля, Путин сказал Эрдогану, что российская "спецоперация" идет по плану и в соответствии с графиком. Путин также заявил, что она может быть приостановлена "только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России".

Как сообщает канцелярия турецкого президента, Эрдоган заявил о готовности способствовать мирному урегулированию ситуации.

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BBC News Русская служба:

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