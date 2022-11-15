"Разрушительная война должна быть остановлена". Владимир Зеленский выступил на саммите G20

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил на саммите G20 в Индонезии. Об этом со ссылкой на телеграм-канал президента сообщает "Новая газета. Европа".

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"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена. Это спасет тысячи жизней", — сказал Зеленский.

В своей речи президент Украины предложил 10 пунктов решения ситуации в стране:

"Радиационная и ядерная безопасность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости.

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны".



Зеленский также поддержал инициативу G7 по установлению потолка цен на российскую нефть. На протяжении своей речи он несколько раз благодарил "Группу 19" — за исключением России — за то, что они ясно дали понять, что "не может быть оправданий ядерному шантажу".

Саммит G20 проходит в Индонезии 15-16 ноября. Газета Financial Times утверждает, что страны G20 согласовали проект коммюнике, в котором отвергают "эпоху войны" и использование ядерного оружия.

"Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие неустойчивости в мировой экономике", — говорится в проекте коммюнике.