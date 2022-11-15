"Разрушительная война должна быть остановлена". Владимир Зеленский выступил на саммите G20
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил на саммите G20 в Индонезии. Об этом со ссылкой на телеграм-канал президента сообщает "Новая газета. Европа".

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"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена. Это спасет тысячи жизней", — сказал Зеленский.

В своей речи президент Украины предложил 10 пунктов решения ситуации в стране:

  • "Радиационная и ядерная безопасность.
  • Продовольственная безопасность.
  • Энергетическая безопасность.
  • Освобождение всех пленных и депортированных.
  • Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
  • Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
  • Возвращение справедливости.
  • Противодействие экоциду.
  • Недопущение эскалации.
  • Фиксация окончания войны".


Зеленский также поддержал инициативу G7 по установлению потолка цен на российскую нефть. На протяжении своей речи он несколько раз благодарил "Группу 19" — за исключением России — за то, что они ясно дали понять, что "не может быть оправданий ядерному шантажу".

Саммит G20 проходит в Индонезии 15-16 ноября. Газета Financial Times утверждает, что страны G20 согласовали проект коммюнике, в котором отвергают "эпоху войны" и использование ядерного оружия.

"Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие неустойчивости в мировой экономике", — говорится в проекте коммюнике.

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