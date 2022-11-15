"Разрушительная война должна быть остановлена". Владимир Зеленский выступил на саммите G20

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил на саммите G20 в Индонезии. Об этом со ссылкой на телеграм-канал президента сообщает "Новая газета. Европа".
"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена. Это спасет тысячи жизней", — сказал Зеленский.
В своей речи президент Украины предложил 10 пунктов решения ситуации в стране:
- "Радиационная и ядерная безопасность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая безопасность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
- Возвращение справедливости.
- Противодействие экоциду.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны".
Зеленский также поддержал инициативу G7 по установлению потолка цен на российскую нефть. На протяжении своей речи он несколько раз благодарил "Группу 19" — за исключением России — за то, что они ясно дали понять, что "не может быть оправданий ядерному шантажу".
Саммит G20 проходит в Индонезии 15-16 ноября. Газета Financial Times утверждает, что страны G20 согласовали проект коммюнике, в котором отвергают "эпоху войны" и использование ядерного оружия.
"Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие неустойчивости в мировой экономике", — говорится в проекте коммюнике.