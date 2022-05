Разведка Британии: Путин не смог объявить о военных успехах 9 мая из-за недооценки украинского сопротивления

Британская разведка заявила, что недооценка украинского сопротивления и понесенные из-за этого потери не позволили Владимиру Путину 9 мая объявить о военных успехах своей армии в Украине. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, пишет "Европейская правда".

"Недооценка Россией украинского сопротивления и планирования по "лучшему сценарию" привели к очевидным оперативным неудачам, не дав президенту Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде в День победы 9 мая", — говорится в обзоре.

