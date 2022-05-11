Разведка Британии: Россия пытается закрепиться на острове Змеиный
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Россия продолжает усилия по укреплению своего гарнизона на захваченном острове Змеиный в Черном море, Украина успешно поразила российские средства ПВО и корабли поставок. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

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"Бои продолжаются на острове Змеиный и Россия неоднократно пыталась укрепить свой незащищенный гарнизон, расположенный там… Если Россия укрепит свои позиции на острове Змеиный с помощью стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны, они могут доминировать в северо-западной части Черного моря", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина успешно поразила российские средства ПВО и корабли снабжения с помощью беспилотников Bayraktar.

Российские корабли снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря после отступления российского флота в Крым из-за потери ракетного крейсера "Москва".

Ранее британская разведка заявила, что недооценка украинского сопротивления и понесенные из-за этого потери не позволили Владимиру Путину 9 мая объявить о военных успехах своей армии в Украине.

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