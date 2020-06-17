Разведка Франции назвала опасной деятельность чеченской общины

Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Le Parisien.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Заявление ведомства было опубликовано после беспорядков во французском Дижоне, передает РИА "Новости". "Столкновения в Дижоне иллюстрируют "расширение деятельности и угрозу" от чеченских преступных группировок", — пишет газета со ссылкой на доклад.

"В последние годы участились столкновения между (выходцами из Чечни. — Прим. РИА "Новости") и другими общинами, в основном североафриканского происхождения. <…> Эти конфликты часто попадают в сферу "защиты чести" или являются результатом проблем в нелегальном сегменте экономики", — говорится в докладе ведомства.

Источник отметил в беседе с изданием, что большинство из участников беспорядков являются "членами преступных организаций".

Согласно докладу, фактически в течение нескольких лет "чеченские криминальные сети вкладывают средства в широкий спектр преступной деятельности". Полиция также отмечает, что "на территории страны все чаще происходят демонстрации силы этими преступными группировками, которые переходят в беспрецедентное насилие".

Вот уже несколько лет "чеченское сообщество" находится под пристальным наблюдением властей и, в частности, разведывательной службы. Отмечается, что на сегодняшний день около 300 выходцев из Чечни во Франции зарегистрированы в реестре по предупреждению радикализации террористического характера (FSPRT).

Беспорядки в Дижоне начались в ночь на субботу и продолжались четыре ночи. Ситуация обострилась вследствие конфликта представителей чеченской диаспоры (которые собрались в Дижоне со всей Франции, а также приехали из Бельгии и Германии) и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение 16-летнего юноши — выходца из Чечни, — членами банды наркоторговцев. В ходе дальнейшего противостояния несколько человек получили травмы и ранения. Также сообщалось о четырех задержанных.

Бывший председатель Ассоциации кавказцев в Страсбурге, глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков заявил, что чеченцы "почувствовали себя брошенными полицией во время карантина". "Всякий раз, когда заключалась очередная торговая сделка, возникали проблемы: нам приходилось постоянно жить под управлением наркодельцов. Чеченцы сумели дать отпор России, и мы не собираемся подчиняться какому-то отребью", — заявил он по поводу противостояния с африканской наркомафией.

За последние годы чеченцы неоднократно фигурировали во французской криминальной хронике. В середине октября 2018 года французская полиция задержала в пригороде Парижа Сен-Дени 23 чеченца, которые требовали у водителей, въезжающих в Париж из Восточной Европы, по 200 евро, ежемесячно получая таким способом до 200 тысяч евро. Некоторые из задержанных рэкетиров были в полицейской базе лиц, потенциально склонных к радикальной исламистской деятельности.

В мае того же года французская полиция эвакуировала людей с вокзала Сен-Шарль в Марселе после задержания подозрительного мужчины. Тревога была поднята патрулировавшими вокзал военными, которые обратили внимание на рюкзак, из которого торчали провода и батареи. Задержанный владелец сумки отказался отвечать на вопросы о содержимом рюкзака, а также сообщать свое имя. Впоследствии стало известно, что мужчина является уроженцем Чечни, а в сумке находились электроматериалы, которые сами по себе могут использоваться для изготовления взрывного устройства.

Неделей раньше уроженец Чечни Хасан Азимов совершил нападение на прохожих в центре Парижа. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Сотрудники полиции застрелили нападавшего. Как позже выяснилось, Азимов был известен спецслужбам Франции как сторонник радикальных исламистов. Ему был присвоен так называемый статус S, который свидетельствует о том, что человек может представлять угрозу безопасности из-за радикальных взглядов. Под наблюдение он попал в 2016 году.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя произошедшее, заявил, что "вся ответственность за то, что Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции". "В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", — объяснил глава республики.

Подобные реплики возмутили французское руководство. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал заявление Кадырова недопустимым и заявил, что руководство республики не собирается "прислушиваться к диктатору, который не соблюдает букву закона в своей стране".