Разведка: Россия отправляла в Вильнюс двойника Пригожина для информационной атаки
Foto: AP/Scanpix/LETA

Литовская разведка утверждает, что в прошлом году Россия организовала неудачную информационную атаку против Литвы, используя двойника близкого кремлевскому режиму олигарха Евгения Пригожина. Об этом говорится в ежегодном отчете Департамента госбезопасности Литвы и военной разведки, сообщает LETA со ссылкой на BNS.

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Сообщается, что история берет начало в первых месяцах 2020 года, когда в Вильнюсский аэропорт прибыл самолет Hawker 800, принадлежащий Евгению Пригожину.

По данным литовской разведки, этим же рейсом в Литву дважды прилетало лицо, у которого был паспорт, выданный на имя гражданина РФ Евгения Пригожина. Чертами лица он напоминает самого Пригожина, но это не был олигарх, близкий Кремлю.

В паспорте двойника Евгения Пригожина была указана дата рождения олигарха — 1 июня 1961 года.

Впервые двойник Евгения Пригожина прибыл в Вильнюс из России регулярным рейсом 13 февраля 2020 года. Из аэропорта он отправился к зданию Министерства транспорта и коммуникаций, где сфотографировался, вернулся в аэропорт и вылетел обратно в Россию.

26 февраля 2020 года этот человек прибыл в Литву второй раз. Он сфотографировался у зданий парламента, Литовского национального музея, Великокняжеского дворца, и 27 февраля 2020 года отбыл поездом в Беларусь, хотя у него был билет на самолет рейсом того же дня.

Как утверждает литовская разведка, российский портал sobesednik.ru опубликовал не соответствующие реальности утверждения о том, что олигарх Евгений Пригожин прибыл в Литву и обсудил с высокопоставленным представителем Министерства транспорта Литвы проекты информационных технологий.

Вторая статья этого портала рассказывала о повторном визите Пригожина в Вильнюс, о том, что, невзирая на применяемые в его отношении санкции, бизнесмен бывает в Евросоюзе. Статьи иллюстрировались фотографиями лица, похожего на Евгения Пригожина, у государственных ведомств Литвы.

Сообщается, что о мнимых визитах олигарха в Вильнюс сообщали и другие российские порталы, дополнявшие информацию новыми небылицами о встречах с государственными служащими, представителями бизнеса, а один портал сообщил о том, что якобы получил возмущение от главы Комитета по национальной безопасности и обороне сейма Литвы в связи с тем, что Евгений Пригожин беспрепятственно может посещать Литву.

"На самом же деле двойник Евгения Пригожина в Вильнюсе не встречался ни с одним представителем литовской власти или бизнеса, которые были упомянуты в публикациях", — говорится в отчете.

Литовская развездка сообщает, что целью "этой провокации" могли стать попытки найти нарушения Шенгенского пространства, создать недоверие литовского общества, государств НАТО и ЕС к литовской власти, попытаться выставить ее как ненадежного партнера, играющего в двойные игры.

"Публикацию этой лживой информации нельзя назвать успешным выпадом, поскольку ее обнародовали лишь небольшие бульварные российские порталы, это не вызывало резонанса ни в Литве, ни в других государствах ЕС и НАТО", — говорится в отчете.

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LETA

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