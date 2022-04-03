Разведка США передала Украине план наступления России на Киев
Foto: AP/Scanpix/LETA

Разведка США передала руководству Украины планы российского наступления на Киев, что, возможно, сыграло ключевую роль в отражении агрессии в первые дни войны, сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По сведениям издания, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в середине января тайно посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и рассказал ему о планах Москвы. Тогда, отмечает WSJ, разведка США уже знала, что российские войска нанесут главный удар с территории Беларуси через чернобыльскую зону отчуждения. Знала разведка и о планах Москвы захватить аэродром в Гостомеле под Киевом, чтобы использовать его в качестве плацдарма.

Этот аэродром действительно был захвачен в первый же день российского вторжения 24 февраля путем высадки десанта с вертолетов, а российские войска начали наступление на Киев с севера. Однако украинские военные благодаря полученной от ЦРУ информации успели организовать оборону на реке Ирпень и не пустили противника в Киев. Это позволило стабилизировать фронт.

Несколько дней назад российские войска начали покидать территорию Киевской области. Согласно сообщениям, Россия перебрасывает эти части в Донбасс в качестве подкрепления. 2 апреля Минобороны Украины объявило о полном освобождении Киевской области.

В статье WSJ высказывается предположение, что президент России Владимир Путин ставил целью подчинение Украины на протяжении всех 20 лет своего правления. В ноябре прошлого года подготовка вооруженного вторжения вошла в завершающую фазу. Тогда же США стали предупреждать Москву о последствиях в виде жестких санкций.

В материале также сообщается о том, как США обсуждали подготовку к возможной войне в Украине с западными союзниками. По словам собеседников WSJ, далеко не все союзники верили разведданным США о том, что Путин действительно планирует вторжение.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно