Разведка США: РФ вела кампанию по очернению Байдена в его бытность кандидатом

Национальный совет по разведке обнародовал доклад об иностранных угрозах в ходе выборов 2020 года. По данным CNN, США могут ввести против Кремля санкции за вмешательство в выборы уже на следующей неделе.

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Российские власти стремились очернить Джозефа Байдена, впоследствии занявшего пост президента США, в ходе его избирательной кампании. Такое утверждение содержится в докладе "Иностранные угрозы американским федеральным выборам в 2020 году", подготовленном Национальным советом по разведке — центром среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования в американском разведсообществе — и обнародованном во вторник, 16 марта, Эврил Хейнс, директором Национальной разведки США.

"Согласно нашим оценкам, российский президент (Владимир — Ред.) Путин санкционировал, а ряд российских правительственных организаций провел операции влияния, нацеленные на очернение кандидатуры президента (Джозефа — Ред.) Байдена и Демократической партии, поддерживая бывшего президента (Дональда — Ред.) Трампа, подрывая доверие общественности к избирательному процессу и обостряя социально-политический раскол в США", — подчеркивается в докладе, с которого был снят гриф секретности по распоряжению Хейнс.

Today #ODNI released the declassified Intelligence Community assessment of foreign threats to the 2020 U.S. federal elections, view the full report here: https://t.co/XALE8fJQib pic.twitter.com/ujLaIyENBT — Office of the DNI (@ODNIgov) March 16, 2021

Вместе с тем — в отличие от 2016 года — американское разведсообщество на этот раз не увидело "последовательных киберусилий России с целью получения доступа к инфраструктуре выборов".

По версии американского разведсообщества, российское руководство, в частности, контролировало деятельность Андрея Деркача, украинского законодателя, "сыгравшего видную роль в активности России по оказанию влияния на выборы". Как полагают составители отчета, депутат Верховной Рады Деркач якобы "имеет связи с российскими чиновниками, а также с российскими спецслужбами".

США могут ввести санкции уже на следующей неделе

В числе тех, кто, предположительно, пытался повлиять на выборы в США, также названы Иран, просирийская радикальная группировка "Хезболлах" и Куба. Китай при этом мог не предпринимать активных действий в этом направлении, полагают составители доклада.

Между тем как сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника в Госдепартаменте США, администрация Джозефа Байдена, как ожидается, может объявить санкции в связи с возможным вмешательством России в выборы уже на следующей неделе. Детали ограничительных мер оглашены не были. Тем не менее собеседники канала сказали, что они могут быть направлены против Кремля, Китая и Ирана.

U.S. expected to sanction Russia over alleged election meddling -CNN https://t.co/LW1dlMPgi9 pic.twitter.com/aRG6SDCvie — Reuters (@Reuters) March 16, 2021

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге для журналистов 26 февраля уже отмечала, что Вашингтон готовит санкции в отношении России. Говоря о возможных причинах подобного решения, Псаки сослалась на предполагаемое вознаграждение, якобы выплачивавшееся российской стороной талибам за убийства американских военных в Афганистане, а также на кибератаку Sunburst, произведенную с помощью зараженного программного обеспечения американской компании SolarWinds.

Позднее, 2 марта, Соединенные Штаты утвердили санкции в отношении россиян, по версии Вашингтона, ответственных за отравление и уголовное преследование российского оппозиционера Алексея Навального.