Разведка США: РФ вела кампанию по очернению Байдена в его бытность кандидатом

Национальный совет по разведке обнародовал доклад об иностранных угрозах в ходе выборов 2020 года. По данным CNN, США могут ввести против Кремля санкции за вмешательство в выборы уже на следующей неделе.

Российские власти стремились очернить Джозефа Байдена, впоследствии занявшего пост президента США, в ходе его избирательной кампании. Такое утверждение содержится в докладе "Иностранные угрозы американским федеральным выборам в 2020 году", подготовленном Национальным советом по разведке — центром среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования в американском разведсообществе — и обнародованном во вторник, 16 марта, Эврил Хейнс, директором Национальной разведки США.

"Согласно нашим оценкам, российский президент (Владимир — Ред.) Путин санкционировал, а ряд российских правительственных организаций провел операции влияния, нацеленные на очернение кандидатуры президента (Джозефа — Ред.) Байдена и Демократической партии, поддерживая бывшего президента (Дональда — Ред.) Трампа, подрывая доверие общественности к избирательному процессу и обостряя социально-политический раскол в США", — подчеркивается в докладе, с которого был снят гриф секретности по распоряжению Хейнс.

