Реанимация забытого президента-беглеца. О чем нам говорит письмо Виктора Януковича?

Призрак Виктора Януковича, витавший над переговорами о мире в Украине, наконец сделал попытку материализоваться в политической реальности: РИА "Новости" опубликовало текст обращения бывшего президента Украины к нынешнему.

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Новостей в этом обращении не было: разве что считать таковой признание Януковича, что каждую ночь на протяжении последних восьми лет он думал, правильно ли поступил, покинув Украину.

Самой главной, самой ожидаемой новости — о том, что сейчас он задумывается (или его задумывают), чтобы вернуться в Украину, — в послании Януковича не нашлось, хотя возможность такого сценария на слуху уже не первую неделю.

В последние месяцы представители российской власти во главе с Владимиром Путиным в один голос утверждают: Украина окончательно перешла на "сторону зла" после того, как в 2014 году вынудила законно избранного президента (Януковича, разумеется) покинуть страну.

Можно ли прочитать этот тезис таким образом, что вернуть Украину на "сторону добра" может только возвращение Виктора Федоровича на киевский престол, чтобы доработать "недобытые" два года президентского срока?

Звучит как фантастика? А как тогда отнестись к иску, который в ноябре прошлого года Янукович подал в один из киевских судов, требуя признать его отстранение от должности незаконным? Рассмотрение этого иска должно было начаться как раз в середине февраля.

Или к совету главы Чечни Рамзана Кадырова президенту Зеленскому: "Свяжись со мной, и я гарантирую, что найду для тебя общий язык с Владимиром Путиным, устрою встречу, а ты передашь полномочия законному президенту — Януковичу"?

В конце концов, ряд украинских и российских СМИ написали, что самолет беглого украинского президента сел в Минске как раз под третий раунд украинско-российских переговоров, которые прошли в понедельник в Беловежской пуще.

В свежем обращении Виктора Януковича нет ни слова о том, что он готов вернуться в Украину и приступить к обязанностям главы государства, это правда. Но в нем есть воззвание к Владимиру Зеленскому, которое Янукович оглашает, по его собственным словам, "по-президентски и даже немного по-отечески".

"Героизм не в том, чтобы воевать до последнего украинца, — пишет Янукович, перейдя в этом месте своего памфлета на украинский язык. — Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизней людей".

Мне одному здесь видится призыв к Зеленскому если не отдать власть в Украине, то как минимум поделиться ею?

Конечно, возвращение Януковича в Киев на российских штыках прямо сейчас не выглядит главным треком, по которому Москва готовится решить "украинский вопрос".

Учитывая равномерно негативное отношение к экс-президенту во всех регионах страны, такое решение кдва ли окажется оптимальным способом закончить войну. Но то, как Россия действует на украинском направлении в последнее время, — и в политическом смысле, и в военном — заставляет нас быть готовыми к любым, самым неожиданным и порой даже необъяснимым ходам Кремля.

Даже к таким, как реанимация давно забытого президента-беглеца.