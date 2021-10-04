Регулятор ЕС рекомендовал третью дозу Pfizer для людей с ослабленным иммунитетом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейское медицинское агентство (EMA) рекомендует привиться третьими дозами вакцины Pfizer от коронавируса людям с ослабленной иммунной системой, достигшим 18 лет. Такая доза может вводиться через 28 дней после второй, говорится в сообщении EMA.

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Сообщается, что решение о распределении дополнительных доз будет принято властями европейских государств.

Сообщается, что по данным исследований, третья доза этих вакцин увеличивает способность вырабатывать антитела против вируса, который вызывает Covid-19, у пациентов с ослабленной иммунной системой.

При этом нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от Covid-19. Но ожидается, что бустерная доза повысит защиту, по крайней мере, у некоторых пациентов.

Как заявили в Европейском медицинском агентстве, риск воспалительных заболеваний сердца и других очень редких побочных эффектов после дополнительных доз неизвестен и в настоящее время тщательно изучается.

В редких случаях поступали сообщения о миокардите у людей, особенно у молодых мужчин, после прививок вакцинами Pfizer и BioNTech.

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