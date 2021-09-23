Регулятор США одобрил третью прививку Pfizer людям из категории риска
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям старше 65 лет, а также лицам с высоким риском тяжелых заболеваний, находящимся в условиях повышенного воздействия вируса, говорится в заявлении на сайте ведомства.

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"Сегодняшние действия демонстрируют, что наука и имеющиеся в настоящее время данные продолжают направлять принятие решений FDA в отношении вакцин Covid-19 во время пандемии", — заявила исполняющая обязанности главы FDA Джанет Вудкок.

Бустерная доза должна вводиться по прошествии не менее шести месяцев после введения второй дозы вакцины Pfizer.

Компания Johnson & Johnson заявила, что второй укол ее одноразовой вакцины Covid-19 значительно повысил эффективность препарата в Соединенных Штатах против среднетяжелых и тяжелых форм заболевания.

Данные о бустерных дозах вакцины от Covid-19 компании Moderna должны быть получены в течение нескольких недель, о чем сообщил ранее главный медицинский советник президента Джо Байдена доктор Энтони Фаучи.

В США к применению одобрены вакцины Pfizer и Moderna, требующие введения двух доз, и одноразовая вакцина Johnson & Johnson.

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Интерфакс

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Интерфакс

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