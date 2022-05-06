Рэпер Моргенштерн, а также Любовь Соболь, Леонид Гозман и еще четыре человека включены в реестр "иноагентов"

Российский минюст включил в реестр физлиц, выполняющих функции "иностранного агента", известного российского рэпера Моргенштерна.

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Как заявил минюст, музыкант занимался политической деятельностью, получая при этом финансирование от "Yoola Labs Ltd" (Израиль) и из Украины.

Иностранными СМИ-иноагентами признаны сподвижники Алексея Навального — политики Любовь Соболь и Владимир Милов, а также политологи Леонид Гозман, Борис Кагарлицкий, правозащитная организация "Апология", Михаил Климарев, Наталья Баранова и Денис Константинов. Теперь в этом списке 158 позиций.

Список иностранных агентов обновился на сайте ведомства вечером в пятницу.

Кто еще в списках и как их пополняют

В реестре СМИ-"иноагентов" до сегодняшнего дня было 150 строк. При этом 29 апреля минюст впервые исключил из реестра двух человек — специалистов по наблюдению за выборами Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину.

В пятницу, 6 мая, минюст снова исключил из СМИ-"иноагентов" четырех человек, причем опять электоральных экспертов — Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина.

Последним СМИ, включенным в реестр, была немецкая вещательная компания Deutsche Welle. Ее внесли в список 28 марта, и с тех пор в него добавляли только физических лиц (в основном журналистов и правозащитников), которых де-юре приравняли к СМИ.

В последний раз реестр пополняли 22 апреля. Тогда в него включили восемь человек, в том числе журналистов Александра Невзорова, Алексея Венедиктова и Сергея Пархоменко.

Неделей ранее, 15 апреля, в реестр добавили девять человек, в том числе блогера Юрия Дудя, политолога Екатерину Шульман и карикатуриста Сергея Елкина.

8 апреля в список внесли шесть человек, включая юриста Марка Фейгина и музыканта Ивана Дремина, известного как Фейс.

5 апреля власти впервые пополнили новый реестр — "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента". В него включили журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского, которые в прошлом работали в России, а сейчас — в Украине. На прошлой неделе в него включили также политика Владимира Кара-Мурзу и соратника Алексея Навального Леонида Волкова.

Как и СМИ-"иностранные агенты", "физлица-"иностранные агенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе "иностранного агента", а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках нового реестра — более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.

В реестре СМИ-"иноагентов", который минюст ведет с 2017 года, до декабря 2020-го было всего 11 СМИ (большинство из них связаны с американской медиакорпорацией "Радио Свобода"). В декабре 2020-го в него были впервые включены физлица (пять человек), а затем он начал стремительно пополняться. За 2021 год в реестр СМИ-"иноагентов" добавили 94 строки, а с начала 2022-го — уже более 40.

25 апреля в Госдуму внесли законопроект "о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Этот закон объединит четыре действующих реестра "иноагентов" в один и установит для всех включенных в него единые правила. Согласно новому документу, для включения в список минюсту необязательно будет устанавливать факт иностранного финансирования, "агентом" можно будет признавать того, кто попал под "иностранное влияние".