Рэпер Моргенштерн раскритиковал миллионные траты на День Победы. Теперь его проверяет СКР

Глава Следственного комитета России (СКР) поручил проверить высказывания рэпера Алишера Моргенштерна о Дне Победы. Музыкант в одном из интервью усомнился в целесообразности масштабных праздничных мероприятий 9 мая — спустя более чем 75 лет после окончания Второй мировой войны.

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Как сообщили в пресс-службе СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления по Москве организовать проверку высказываний Моргенштерна — "в связи с обращением представителей ветеранской организации".

В СКР подчеркнули, что "реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны".

Следователям теперь предстоит установить, можно ли привлечь музыканта к уголовной ответственности.

Адвокат певца Сергей Жорин сообщил РИА Новости, что Моргенштерн готов прийти к следователю и дать объяснения по поводу своих слов. По словам Жорина, в высказываниях его клиента нет состава преступления.

Интервью, в котором прозвучали резонансные слова, Моргенштерн дал Ксении Собчак; оно было опубликовано накануне. Высказывания музыканта после этого комментировали в Кремле. Сам рэпер вынужден был публично извиниться перед теми, кто почувствовал себя оскорбленным после его слов.

Что сказал Моргенштерн



В контексте разговора о том, как эстрадные артисты демонстрируют проявления патриотизма, исполняя военные песни, Моргенштерн назвал эту практику "госзаказом".

Ксения Собчак, в свою очередь, назвала показной патриотизм "пошлятиной", оговорившись, что себя считает большой патриоткой.

Рэпер же развил свою мысль: "Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [доказать] — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю".

Собчак спросила, как он сам относится к победе в ВОВ.

"Круто, молодцы. Но двигайтесь дальше, делайте еще побед. Побед в информационных технологиях, побед в космических технологиях, празднуйте их. Но что-то пока празднуем то, что прошло 70 с лишним лет назад", — ответил Моргенштерн.

В тот же день стало известно, что организация "Ветераны России" пожаловалась на рэпера в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Реакция Кремля и извинения Моргенштерна

На следующий день во время ежедневного брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова журналисты спросили его о том, как Кремль оценивает высказывания Моргенштерна.

В Кремле считают, что известные люди должны нести за свои заявления моральную ответственность, следовало из ответа Пескова.

"Да вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать, чисто по-человечески, наверняка у них есть дедушки, бабушки — поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше и меньше, но которые все равно живут рядом с нами, и поговорите с ними — и спросите, почему так важен День Победы и почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны", — сказал Песков.

"Безусловно, те молодые люди, которые знамениты, которые пользуются популярностью у своих сверстников, они должны понимать, что они так или иначе несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для всей нашей страны понятия, как День Победы. Они должны нести за это моральную ответственность. Именно моральную", — добавил представитель Кремля.

Сам Моргенштерн вскоре после этого опубликовал извинения.

"Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста. Но СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях. Про то, что я желаю моей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно, никто не написал. А про то, что ветеранам, на мой взгляд, следует выделить дополнительные деньги, даже не вставили в интервью", — написал музыкант в "Инстаграме".