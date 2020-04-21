"Репортеры без границ" обвиняют Китай в фатальных ошибках

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" обвинила Китай в тяжких нарушениях свободы слова, которые повлекли за собой фатальные последствия. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном во вторник, 21 апреля, и посвященном выходу рейтинга свободы прессы за 2019 год.

"Последствия почти тотального китайского контроля за СМИ, который в случае сомнений заставляет выбрать подчинение цензуре, а не защиту здоровья, весь мир ощутил во время кризиса с эпидемией коронавируса", — говорится в заявлении "Репортеров без границ". Несмотря на то, что в рейтинг 2019 года не включено освещение в Китае эпидемии, Китай занимает в нем четвертую строчку с конца — 177-е место. Хуже чем в Китае, дело со свободой прессы обстоит только в Эритрее, Туркменистане и Северной Корее.

Германия в рейтинге 2019 года улучшила свою позицию, поднявшись на два пункта — с 13-го на 11-е место. Это связано с тем, что в 2019 году в Германии проходило меньше праворадикальных демонстраций, которые часто сопутствуют нападениям на журналистов.

Россия в рейтинге опустилась на одну строчку и находится на 149-м месте, что связано с преследованиями международных медиакомпаний и попытке запрета мессенджера Telegram. Украина также опустилась на одну строчку и занимает 102-е место. В Украине негативное влияние на свободу прессы оказывает вооруженный конфликт на востоке страны, кроме того, там, по данным авторов рейтинга, затруднена работа журналистов-расследователей.

Из-за убийства в 2018 году трех российских журналистов Центральноафриканская Республика опустилась в рейтинге сразу на 33 позиции и занимает 145-е место. Наибольшие подъемы в рейтинге зафиксированы тоже в Африке: это Эфиопия и Гамбия.