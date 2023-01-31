Жители Германии Макс Шлюнд и Елена Колбасникова организовали сбор средств на закупку снаряжения для российских военных в Украине, выяснило агентство Reuters. Ранее двое активистов участвовали в прокремлевских акциях и посещали Донбасс при поддержке властей РФ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Журналистам Reuters удалось получить доступ к закрытому групповому чату в WhatsApp, где Колбасникова рассказала о перечислении "500 евро для 42-й мотострелковой дивизии Российской Федерации на покупку радио, наушников и радиотелефонов". В подтверждение своих слов двое активистов опубликовали в чате фото и квитанции.

"Мы говорили с ними в Донецке. Они на передовой. Мой муж служил с одним из этих ребят", — цитирует Reuters одно из сообщений Колбасниковой.

Активисты передали деньги российскому офицеру Дмитрию Ткачеву в Ростове-на-Дону, когда возвращались из поездки в Донбасс. Это подтвердил Reuters сам Ткачев, уточнив, что по просьбе командира купил на эти пожертвования средства связи и отправил их дивизии, воюющей в Украине. Исполняющий обязанности командира 42-й дивизии Олег Силкин подтвердил агентству, что Ткачев отвечает в дивизии за закупку оборудования.

В ответ на просьбу о комментарии Колбасникова сообщила Reuters, что "наш адвокат даст вам ответ, а еще вы ответите за свою ложь и провокации". В свою очередь, Шлюнд назвал корреспондента "идиотом". Минобороны РФ не ответило на запрос агентства, несколько федеральных ведомств ФРГ отказались от комментариев.

По немецкому законодательству, активистам грозит до пяти лет лишения свободы, если их признают виновными в нарушении санкционного режима. Власти ЕС еще 25 февраля прошлого года запретили поставлять или финансировать закупку товаров для российских военных, в том числе радиооборудования.

Ранее Колбасникова и Шлюнд стали героями расследования Reuters о пророссийских активистах в Германии. В частности, журналисты выяснили, что Макс Шлюнд окончил Военно-воздушную академию имени Жуковского в РФ и переехал в ФРГ в 2012 году. Там он познакомился со своей будущей гражданской женой Еленой Колбасниковой — уроженкой Украины, которая работала в Германии медсестрой.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пара организовала несколько пророссийских митингов. Также в прошлом году Шлюнд и Колбасникова ездили на контролируемую Россией территорию Донбасса для передачи "гуманитарной помощи" прокремлевским силам. Как выяснило Reuters, как минимум одну из таких поездок оплатило Россотрудничество — это ведомство находится под санкциями ЕС за организацию сети агентов влияния в Евросоюзе.