Reuters: c Азовстали выехали автобусы с бойцами
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Территорию завода Азовсталь в Мариуполе в понедельник, 16 мая, покинули около дюжины автобусов с украинскими военными. Об этом сообщает агентство Reuters и публикует соответсвующие фото.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Отмечается, что корреспонденту издания не удалось определить, сколько людей находилось в автобусах.

Тем временем российские СМИ заявляют, что с территории предприятия вывезли порядка 300 бойцов, из них 51 — раненый. По данным россиян, раненых военных везут в больницу оккупированного Новоазовска, где обещали оказать им медицинскую помощь, остальных увезли в сторону неподконтрольной Киеву Еленовки.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в ходе телемарафона сказал, что пока не может комментировать ситуацию с Азовсталью. По его словам, о происходящем сделает сегодня заявление президент Владимир Зеленский.

Ранее в Минобороны России заявили, что вывозят с Азовстали украинских военных. В ведомстве утверждали, что введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Делать больше, умнее и экономить: как офису стать зеленым
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Зеленый курс затронет каждое предприятие и отрасль
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
А вдруг именно ты #смарт-покупатель? Узнай, кто победил в розыгрыше
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?