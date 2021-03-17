Reuters: Иран начал обогащение урана с помощью усовершенствованных центрифуг
Foto: Reuters/Scanpix

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ, Тегеран применил усовершенствованные центрифуги на подземном заводе в Натанзе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе (провинция Исфахан) с помощью усовершенствованных центрифуг второго типа IR-4. Об этом во вторник, 16 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По оценкам агентства, это нарушение условий ядерной сделки является новой попыткой оказать давление на администрацию президента США Джозефа Байдена.

Тегеран хочет устновить второй каскад центрифуг IR-4

"15 марта 2021 года Агентство удостоверило, что Иран начал подачу в каскад из 174 центрифуг IR-4, уже установленных на заводе по обогащению топлива, природного гексафторида урана UF6", — говорится в отчете МАГАТЭ странам-членам организации. В докладе также указывается, что Тегеран планирует установить на объекте в Натанзе второй каскад центрифуг IR-4, но работы еще не начались.

"Таким образом, по состоянию на 15 марта 2021 года Иран использовал 5 060 центрифуг IR-1, установленных в 30 каскадах, 522 центрифуги IR-2m в трех каскадах и 174 центрифуги IR-4 в одном каскаде для обогащения природного гексафторида урана UF6 до 5 процентов урана-235 на заводе" в Натанзе, говорится в докладе МАГАТЭ.

Иран ограничил инспектирование ядерных объектов МАГАТЭ

В ночь на 23 февраля вступило в силу решение, ограничивающее инспектирование ядерных объектов МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. В то же время Тегеран указал, что при необходимости обогатит уран до показателя, существенно превышающего международные договоренности. "Мы можем обогатить его до уровня в 60 процентов", — заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Пресс-секретарь Госдепартамента США Эдвард Прайс расценил слова Хаменеи как угрозу, но подчеркнул, что при выполнении определенных условий Вашингтон готов вернуться в ядерную сделку с Тегераном.

До этого МАГАТЭ согласовало с Исламской Республикой проверки атомных объектов в ограниченном объеме. Заключенное соглашение будет действительно в течение 3 месяцев. Контроль входит в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания. Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

Взаимное давление США и Ирана

Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года и ввели новые санкции в отношении Ирана. Тегеран в ответ отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Среди прочего, документ запрещает обогащение урана до уровня более 3,67 процента. Но МАГАТЭ в августе 2019-го сообщило, что Иран обогатил уран до уровня в 4,5 процента, что соответствует нормам организации. А в ноябре 2019-го МАГАТЭ заявило, что запасы ядерного топлива в Исламской Республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению они должны были сохраняться на уровне 200 кг.

США требуют, чтобы Иран сначала вернулся к полному соблюдению условий сделки и готовы в этом случае смягчить санкционный режим. Иран, однако, настаивает на обратном порядке действий.

Евросоюз предложил обсудить данную тему на неформальной встрече стран-участниц договора. США согласились, но Тегеран ответил отказом. Официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде пояснил, что Иран не видит условий для проведения такой встречи, поскольку в позиции Вашингтона не произошло никаких изменений.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

13

Source

Deutsche Welle

Tags

Иран МАГАТЭ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту

Объявления

Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
92 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
480€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
57 554€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
86 900€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Rusova iela, Čiekurkalns, Rīga,
480€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
750€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
102 500€
Kārļa iela, Vaivari, Jūrmala,
375 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
350 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
218 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
117 900€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Miera iela, Centrs, Rīga,
105 900€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
140 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
76 661€
Mazstapriņu iela, Ādažu nov.,
590 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
153 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
110 900€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€