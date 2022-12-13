Reuters: Латвия и другие страны ЕС выступили против идеи Макрона о послевоенных гарантиях безопасности для РФ

Несколько стран Евросоюза официально заявили о несогласии с предложением президента Франции предоставить России гарантии безопасности после завершения войны с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатическом корпусе.

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По данным агентства, против инициативы Макрона выступили Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Польша. Отмечается, что этот список может быть неполным — в частности, неизвестна позиция председательствующей сейчас в ЕС Чехии, которая, впрочем, помогла с организацией демарша (официального протеста дипломатических представителей одного государства к внешнеполитическому ведомству другого).

Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов пишет, что на прошлой неделе Чехия разослала проект демарша коллегам в других странах ЕС. Как утверждают источники агентства, в документе подчеркивалось, что действия России в отношении архитектуры европейской безопасности в прошлом были направлены на разделение и ослабление Европы.

В начале декабря Макрон дал интервью телеканалу TF1, в котором затронул, в частности, тему архитектуры европейской безопасности в будущем. Пообещав и впредь поддерживать Украину, президент Франции напомнил об опасениях России о расширении НАТО и заявил, что они не исчезнут после окончания войны. Макрон предложил "подумать" о том, как предоставить Москве гарантии собственной безопасности после возвращения к переговорам с Украиной; позднее в Елисейском дворце заявили, что этот комментарий был вырван из контекста.