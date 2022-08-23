Reuters: РФ ударит по гособъектам Украины

В День государственного флага и День Независимости Украины российские войска нанесут удары по объектам государственной власти. Об этом в ночь на вторник, 23 августа, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

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"У нас есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", — цитирует издание свой источник.

Как сообщалось, в ряде областей Украины 24 августа запрещены массовые мероприятия.