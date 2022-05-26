Reuters: Турция обсуждает с Россией и Украиной открытие коридора для экспорта зерна
Foto: LETA

По данным агентства, Стамбул ведет переговоры о начале транспортировки зерна из заблокированных украинских портов через Босфор. Невозможность таких поставок в предыдущие недели, по словам экспертов, грозила всемирным продовольственным кризисом.

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Высокопоставленный турецкий чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил Reuters, что Турция ведет конфиденциальные переговоры об экспорте зерна как с Россией, так и с Украиной. Эту информацию подтвердили два других источника агентства.

Украина — один из крупнейших в мире экспортеров зерновых. При этом порты на черноморском побережье Украины заблокированы с февраля, из-за чего из страны невозможно вывезти продовольствие. Общий объем зерна, скопившегося в Украине, оценивают в более чем 20 млн тонн.

Ранее ООН предупреждала, что вторжение России в Украину может вызвать глобальный производственный кризис, который в первую очередь отразится на беднейших странах мира. В марте цены на пшеницу достигли рекордных отметок.

25 мая российское Министерство обороны сообщило об открытии двух коридоров для выхода иностранных судов из семи портов Черного и Азовского морей. Также вчера замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Россия готова обсуждать судьбу заблокированных кораблей с зерном, однако "решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, связанного в том числе со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции".

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