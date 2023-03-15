Reuters: Турция ратифицирует вступление Финляндии в НАТО до выборов. Они запланированы на 14 мая

Парламент Турции одобрит заявку Финляндии на присоединение к Северо-Атлантическому альянсу уже этой весной, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника среди турецких чиновников. По словам одного из них, поданная совместно с финской заявка Швеции будет рассматриваться отдельно.

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"Весьма вероятно, что необходимый шаг на пути членства Финляндии в НАТО будет сделан до закрытия [сессии парламента] и проведения выборов", — говорит источник Reuters. Турецкие депутаты завершат свою работу в апреле, президентские и парламентские выборы в стране состоятся 14 мая.

Завтра, 16 марта, в Турцию с двухдневным визитом прибудет президент Финляндии Саули Ниинистё. В частности, он проведет двусторонние переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Президенту Финляндии в ходе его визита будут переданы позитивные сообщения", — уверяет один из собеседников агентства.

В разговоре с Reuters турецкие чиновники отметили, что официальная Анкара благосклонно относится к вступлению Финляндии в НАТО. По их словам, Хельсинки (в отличие от Стокгольма) предпринял необходимые шаги в разрешении спорных вопросов, возникших у турецкой стороны при рассмотрении заявки.

Первоначально Финляндия подавала заявку на вступление в НАТО совместно с Швецией, для расширения альянса было необходимо единогласное одобрение всех входящих в организацию государств. На желание двух североевропейских стран присоединиться к блоку сразу негативно отреагировала Турция. В первую очередь, Анкара была недовольна тем, что власти Швеции и Финляндии предоставляют убежище курдским активистам, которых на родине считают террористами.

Во вторник, 14 марта, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допустил, что две страны могут вступить в НАТО по отдельности, поскольку Турция по-прежнему не готова одобрить заявку Стокгольма. По словам Кристерссона, вероятность такого развития событий увеличилась после возобновления трехсторонних переговоров в конце февраля.

К настоящему моменту только Турция и Венгрия не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Предполагалось, что венгерский парламент рассмотрит этот вопрос на заседании 27 марта, однако необходимые для этого дебаты были отложены, пишет Yle. Как отмечает издание, Будапешт не выдвигал каких-либо предварительных условий для ратификации заявки, однако до сих пор не принял соответствующее решение.