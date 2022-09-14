Занимавшийся ситуацией в Украине замглавы администрации президента РФ и представитель Путина на переговорах в "нормандском формате" Дмитрий Козак в конце февраля пытался убедить своего начальника в том, что начинать полномасштабное вторжение в Украину не нужно, ведь ему удалось договориться с Украиной, готовой отказаться от вступления в НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в российском руководстве.

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Перед началом полномасштабного вторжения в Украину Москва неоднократно высказывала опасения в отношении возможного присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, а сам Путин называл это экзистенциальной угрозой для его страны. В декабре 2021 года МИД РФ опубликовало проекты двух документов "о гарантиях безопасности" и мерах ее обеспечения, которые предлагалось подписать США. В них, в частности, говорилось об обязательстве НАТО исключить "дальнейшее расширение альянса" (отдельно упоминалась Украина) и "возвращении к рубежам" 1997 года.

Два источника Reuters утверждают, что вскоре после 24 февраля Козак, получив от Украины предварительное согласие на отказ от вступления в НАТО, порекомендовал Путину остановить войну. "После 24 февраля Козаку дали карт-бланш, дали зеленый свет; он заключил сделку. Он представил ее [руководству России], а они сказали ему убраться. Все было отменено. Путин просто менял план по ходу дела", — утверждает один из собеседников агентства.

Третий источник, знакомый с ситуацией по рассказам людей, проинформированных о беседах между Путиным и Козаком, утверждает, что сделку удалось заключить незадолго до начала вторжения, тогда же глава государства отказался от соглашения.

По словам собеседников Reuters, Козак был уверен, что в случае заключения сделки о невступлении Украины в НАТО планы России по началу крупномасштабного вторжения потеряли бы свою актуальность. Однако Путин сообщил своему советнику, что решил изменить цели "специальной военной операции" и включить в них аннексию оккупированных украинских территорий.

На открытом заседании Совета безопасности РФ, прошедшем 21 февраля, Козак представил доклад о зашедших в тупик переговорах по Донбассу. В отличие от многих других участников той встречи, замглавы администрации Путина прямо не поддержал признание независимости самопровозглашенных республик или их включение в состав РФ. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, после окончания заседания Козак в частном порядке высказывался против любой эскалации в регионе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил Reuters, что полученные им сведения "не имеют абсолютно никакого отношения к действительности": "Такого никогда не было. Это абсолютно неверная информация". Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил агентству, что "Россия использовала переговоры как дымовую завесу для подготовки к вторжению", но не прокомментировал по существу информацию, которую сообщили источники.

Родившийся на территории современной Украины Дмитрий Козак до сих пор занимает должность замглавы президентской администрации, однако, как пишет Reuters со ссылкой на шесть своих источников, больше не занимается украинской тематикой. В мае "Русская служба BBC" сообщала, что некогда близкий соратник Путина "попал в опалу" к своему начальнику, исчез из публичного поля и не участвовал в мартовских переговорах с Украиной, хотя его присутствие было бы логичным. Вопросами Донбасса вместо Козака теперь занимается другой замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко.