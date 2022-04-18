Родители российских срочников рассказали о гибели сыновей на крейсере "Москва"

Житель Ялты Дмитрий Шкребец, первым сообщивший о внесении сына-матроса в список пропавших без вести, в понедельник, 18 апреля, опубликовал еще один пост в социальной сети "В контакте". По его словам, с ним связались семьи из Ялты, Алупки и Санкт-Петербурга, "у которых дети — тоже пропавшие без вести, тоже срочники". "Сегодня вместе написали заявления в местном военкомате, завтра они будут в военном комиссариате Симферополя", — написал Шкребец.

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Издание "Агентство" 17 апреля нашло еще один пост во "В контакте" с упоминанием пропавшего без вести военнослужащего с крейсера "Москва". Об этом написала жительница Петербурга Ульяна Тарасова. Этот пост теперь удален.

Новые пропавшие без вести срочники

Монолог еще одной женщины, чей сын, по ее словам, был срочником на "Москве" опубликовало издание "Новая газета — Европа". Ее сын связался с ней на следующий день после гибели крейсера и рассказал, что корабль был подбит ракетами. "Погибло порядка сорока человек. Несколько человек пропали без вести. И очень много раненых", — пересказывает она рассказ сына.

Журналисты проекта "Схемы" "Радио Свобода" связались с женой 41-летнего мичмана Ивана Вахрушева, служившего на "Москве". Она рассказала им, что о смерти мужа узнала "от командования". По ее словам, без вести пропали 27 членов экипажа крейсера.

Командир крейсера перестал выходить на связь

Накануне, 17 апреля, Дмитрий Шкребец написал на своей странице "В контакте", что его сын Егор проходил срочную службу на крейсере "Москва". По словам Дмитрия, о пропаже сына ему рассказал "командир крейсера", который затем перестал выходить на связь.

На службу Егор Шкребец, по словам отца, был призван в июле 2021 года, и на крейсере "Москва" был корабельным коком. "Радио Свобода" обнаружило упоминание кока Егора Шкребца в декабрьском номере газеты Балтийского флота "Страж Балтики". На фотографии в статье изображен тот же молодой человек, что и в посте Дмитрия Шкребца.

Его жена рассказала изданию The Insider, что они безуспешно пытались узнать о судьбе сына в военной части и в местном отделении ФСБ. "Мы поехали в часть, в части вышел командир, руками развел и говорит: "Ничего вам не скажу". Я говорю: "Где мой сын?" — а он: "Ну, в море где-то". Муж начал возмущаться: "Что значит в море? А ты где был?" — "А я вообще был не там". "Эти командиры не были на корабле", — рассказала она.

На крейсере "Москва" служили до 500 человек

Украинские власти 13 апреля сообщили об ударе ракетами "Нептун" по флагманскому крейсеру Черноморского флота "Москва". На следующий день Минобороны России сообщило, что корабль "затонул при буксировке". Ведомство утверждает, что "из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса" корабль потерял остойчивость и затонул "в условиях штормового волнения моря".

Минобороны России официально не сообщало о погибших на затонувшем крейсере, отчитавшись лишь, что экипаж был "полностью эвакуирован". 16 апреля Минобороны опубликовало видео без звука встречи экипажа крейсера с главнокомандующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым. На плацу, по разным подсчетам, находилось от 100 до 150 человек. При этом численность команды крейсера в разные годы по официальной информации варьировалось от 400 до 500 человек. На церемонии прощания с крейсером был траурный венок с надписью "Кораблю и морякам".

"Москва" был флагманом российского Черноморского флота. На его вооружении стояли 16 противокорабельных ракет комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км, дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт".

В ходе российского вторжения в Украину крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный в Одесской области. Именно на предложение "Москвы" сдаться "русскому военному кораблю" прозвучала фраза "Русский военный корабль, иди *****!", ставшая одним из символов войны.