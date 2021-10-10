Родные мальчика, выжившего при обрыве канатной дороги в Италии, судятся за опеку над ним

В суде Израиля начались слушания по делу об опеке над шестилетним Эйтаном Бираном - единственным выжившим в трагедии с обрывом на итальянской канатной дороге в мае этого года. Права на ребенка оспаривают друг у друга его тетя по отцовской линии и дедушка со стороны матери.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

24 сентября суд по семейным делам в Тель-Авиве вынес решение о временном совместном опекунстве над мальчиком до завершения основного процесса.

23 мая этого года в катастрофе на канатной дороге на севере Италии погибли 14 человек, в том числе вся семья Эйтана - оба родителя, брат и бабушка с дедушкой.

Ребенок долгое время провел в итальянской больнице в критическом состоянии. В это время итальянский суд сделал опекуном мальчика его родную тетю Айю, сестру отца, которая давно проживает в Италии и работает врачом.

Эйтан провел в больнице несколько месяцев и лишь недавно переехал в дом своей тети.

Вскоре после его выписки, в сентябре, навестить Эйтана приехал его дедушка по материнской линии Шмуэль Пелег и вывез мальчика в Израиль на частном самолете.

В комментариях израильской прессе он утверждает, что действовал сугубо в рамках закона и в интересах своего внука, который родился и жил в Израиле до того дня, пока семья не переехала в Италию, где отец мальчика собирался проходить обучение в мединституте.

Айя настаивает, что Эйтану будет лучше с ее семьей в Италии, так как она воспитывает двух дочерей примерно такого же возраста. Она подала судебный иск в Израиле в соответствии с Гаагской конвенцией о похищении детей.

сли суд признает дедушку виновным в похищении мальчика, ему грозит длительное тюремное заключение.

Однако комментаторы в Израиле отмечают, что он - один из немногих родственников, оставшихся у ребенка, и суд, скорее всего, примет во внимание душевное состояние человека, оплакивающего гибель дочери (матери Эйтана).

Как пишет израильская пресса, это непростое дело, в котором жаль абсолютно всех, и судье понадобится мудрость Соломона при вынесении решения.

Непреднамеренное убийство?

Катастрофа произошла 23 мая этого года на горе Моттарроне на севере Италии. Канатная дорога поднимает туристов на гору из курортного городка Стреза.

В тот день в гондоле, у которой буксирный трос оборвался почти у самой вершины горы, находились 15 человек, включая двоих детей. Выжил только пятилетний Эйтан Биран, которого отец закрыл собой, смягчив удар.

По словам спасателей, после обрыва тянувшего ее троса гондола на большой скорости полетела назад, оторвалась от крепежных тросов и покатилась по склону, пока не налетела на деревья.

Обычно кабина рассчитана на гораздо большее число пассажиров, но на тот момент еще действовали карантинные ограничения.

По делу о непреднамеренном убийстве арестованы три человека. Это сотрудники управляющей компании, которые, как установило следствие, знали о том, что система аварийного торможения дороги не работает, и не приняли мер.