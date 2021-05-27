Роман Протасевич стал фигурантом уголовного дела в ЛНР

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила уголовное дело в отношении соучредителя портала NEXTA Романа Протасевича, обвинив его в участии в боевых действиях в Донбассе в составе украинского националистического батальона "Азов", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

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Там напомнили, что в ЛНР "Азов" признан террористической организацией.

По версии следствия, летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды батальона "Азов" и с этого момента и до зимы 2015 года, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона "Азов", принимал участие в боевых действиях в составе батальона на территории Донбасса.

"Так, Протасевич Роман Дмитриевич, применяя тяжёлое вооружение (пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов, зенитных установок), совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов Донецкой народной республики, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.

26 мая глава КГБ Белоруссии Иван Тертель объявил, что Протасевич был участником батальона "Азов". "Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона "Азов", связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны", - сказал он тогда.

Тертель также назвал Протасевича организатором и координатором массовых беспорядков в Белоруссии и руководителем одного из интернет-каналов, признанных в стране экстремистским.

Роман Протасевич - редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" и бывший главред телеграм-канала NEXTA. Оба ресурса признаны властями Белоруссии экстремистскими. В 2020 году основатели NEXTA Степан Путило и Протасевич были в Белоруссии объявлены террористами. Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск по делу об организации массовых беспорядков.

23 мая самолет Ryanair, на котором Протасевич с подругой летели из Афин в Вильнюс, принудительно сел в Минске. На посадку его сопровождал истребитель ВВС Белоруссии. После посадки Протасевича и его спутницу - гражданку России Софию Сапегу - задержали.