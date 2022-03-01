Росавиация посоветовала оставшимся за границей туристам самостоятельно возвращаться в Россию
Foto: F64

Росавиация обратилась к оставшимся за границей туристам и посоветовала искать «альтернативные маршруты» для возвращения домой, не дожидаясь гуманитарных рейсов. Об этом cообщает Дождь со ссылкой на сайт ведомства.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Гуманитарные рейсы из стран, где находятся туристы, будут возможны при согласии на это авиационных властей стран Евросоюза.

Сейчас Росавиация советует россиянам возвращаться домой через третьи страны, которые не ограничивали авиасообщение с Россией, в том числе через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ и Турцию. Кроме того, в ведомстве сообщают о возможности вернуться в Россию по земле (в том числе через Беларусь), предварительно доехав до Финляндии, стран Балтии или Польши.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?