Росавиация посоветовала оставшимся за границей туристам самостоятельно возвращаться в Россию

Росавиация обратилась к оставшимся за границей туристам и посоветовала искать «альтернативные маршруты» для возвращения домой, не дожидаясь гуманитарных рейсов. Об этом cообщает Дождь со ссылкой на сайт ведомства.

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Гуманитарные рейсы из стран, где находятся туристы, будут возможны при согласии на это авиационных властей стран Евросоюза.

Сейчас Росавиация советует россиянам возвращаться домой через третьи страны, которые не ограничивали авиасообщение с Россией, в том числе через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ и Турцию. Кроме того, в ведомстве сообщают о возможности вернуться в Россию по земле (в том числе через Беларусь), предварительно доехав до Финляндии, стран Балтии или Польши.