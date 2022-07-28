Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать свидетельство о регистрации "Новой газеты" недействительным.

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Сообщение об иске Роскомнадзора появилось в базе московских судов, первым внимание на него обратил телеграм-канал "Осторожно, новости". "Новая газета. Европа" также сообщила о требовании Роскомнадзора. Материалы дела зарегистрированы 26 июля, ответчик — ЗАО "Издательский дом "Новая газета", то есть учредитель издания, выходящего с 1993 года.

Есть два иска, по одному из них уже назначено заседание суда, пояснила Би-би-си представитель "Новой газеты" Надежда Прусенкова. "Заседание назначено по иску об отзыве регистрации у сайта газеты www.novayagazeta.ru. Вчера получили [уведомление], неприятно удивились, но по формальным признакам они имеют на это право. Сайт они лишают регистрации после двух предупреждений от Роскомнадзора, которые мы получили в марте перед тем, как "Новая газета" приостановила свою работу. Иллюзий по поводу отечественного судопроизводства мы не имеем, но в суд пойдем", — сказала она.

Второй иск — об отзыве свидетельства о регистрации печатного издания. Он зарегистрирован в Басманном суде Москвы несколько дней назад, никаких уведомлений о нем редакция пока не получала, добавила Прусенкова.

Московская редакция "Новой газеты" вскоре после начала российского вторжения в Украину прекратила работу, в том числе — как и другие СМИ — из-за вступления в силу уголовной статьи о "фейках" о российской армии. Кроме того, у газеты было два предупреждения, что является основанием для закрытия СМИ.

Позже часть журналистов создали за границей проект "Новая газета. Европа".

"Сайт убили в младенчестве"

15 июля московская команда издания запустила проект "НО. Новая рассказ-газета", в котором должны выходить публицистические и литературные тексты, а не тексты, напрямую связанные с ходом военных действий и последствиями вторжения.

24 июля редакция "НО" сообщила, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал их сайт. Поводом стало обвинение по административной статье — в "дискредитации" российской армии".

"Без объяснения, в чем она состоит, — говорилось в заявлении "Новой газеты". — Потребовали заблокировать не отдельный текст или тексты, а весь сайт и сразу". "За Улицкую, Гребенщикова, Быкова, Гениса. За Тарощину, Брицкую, Дьякову, Васильчук, Сафронова, Муртазина, Шенкмана, Мозгового, Саруханова, Прокушева, Прокофьева, Минкина, Колесникова, Фокина, Ширяева, Солдатова, Малюкову", — перечисляла своих авторов редакция.

"Сайт убили в младенчестве", — констатировали журналисты.

Главный редактор "Новой газеты" и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов после начала российского вторжения в Украину остался в стране. 7 апреля на него напали в поезде, на котором он ехал из Москвы в Самару. Его облили в купе масляной краской с ацетоном. Он рассказывал, что нападавший кричал: "Муратов, вот тебе за наших пацанов".

После 24 февраля, когда российский президент объявил о начале боевых действий против Украины, Россию покинули многие журналисты. Часть из них смогли продолжить свои проекты за границей или запустить новые. Те издания, которые продолжают работать на российской территории, вынуждены соблюдать жесткие ограничения — в частности, использовать выражение "специальная военная операция" и ставить звездочки в слове "война".

Работу в России приостановил телеканал "Дождь". В июле он снова начал ограниченное вещание из Риги. Радиостанцию "Эхо Москвы" сначала отключили от эфира власти, а позже закрыл собственник — холдинг "Газпром-медиа".