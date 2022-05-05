Роскомсвобода: Россия заблокировала более 3 тысяч сайтов с начала войны
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Россия с начала войны блокировала доступ к более трем тысячам интернет-ресурсов, подсчитали в правозащитном проекте "Роскомсвобода". Среди этих сайтов - социальные сети, СМИ, ресурсы общественных организаций и торговые площадки.

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Основным инициатором блокировки выступала Генеральная прокуратура РФ.

"Роскомсвобода" отмечает, что помимо блокировки СМИ, соцсетей и общественных ресурсов под блокировку попадают и совсем неожиданные сайты, например интернет-магазин детских автокресел или сервис тестирования эмейл-рассылки. Но причина одна - публикация антивоенных или критических по отношению к России высказываний.

"Одной из самых громких стала блокировка официального сайта популярной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 по всё той же причине. К слову, ограничение доступа к этому сайту, а также chess.com вызвало большой резонанс в СМИ, в том числе и зарубежных. Такая же ситуация произошла с WikiArt. Пользователи и журналисты со всего мира недоумевают, когда читают подобные новости, но мы, к сожалению, уже перестали сильно удивляться такого рода цензуре", - пишет "Роскомсвобода".

Напомним, что в начале апреля Российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ограничила для российских интернет-пользователей доступ к русской версии латвийского портала Delfi. Он стал недоступен для большинства российских интернет-пользователей.

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Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
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