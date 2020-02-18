"Роснефть" жалуется на санкции США, называя их "правовым произволом"

Санкции США, введенные против "дочки" "Роснефти", нефтетрейдера Rosneft Trading, незаконны, необоснованы и представляют из себя "правовой произвол", пожаловалась компания на своем сайте.

"Роснефть" реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства. В ходе реализации своих проектов компания осуществляет исключительно коммерческую деятельность, действуя в интересах акционеров, и не преследует политические цели", — утверждается в заявлении.

Минфин США включил швейцарскую Rosneft Trading в санкционный список SDN, который предполагает самые жесткие, блокирующие ограничения. В связи с этим активы трейдинговой компании в Соединенных Штатах должны быть заблокированы, а американским лицам запретили вести с "дочкой" "Роснефти" какой-либо бизнес.

В министерстве отметили, что причиной ограничений стала работа в нефтяном секторе Венесуэлы. Связанная с этой страной санкционная программа также предполагает, что ограничения могут ввести против лиц и компаний из любой юрисдикции, если они помогают фигурантам списка SDN. Таким образом, компании из разных стран рискуют попасть под санкции, если продолжат сотрудничать со структурой "Роснефти". Минфин США пояснил, что до 20 мая текущего года физические и юридические лица не из США могут прекратить сотрудничество с Rosneft Trading без последствий.