Российская армия оставляет Херсон

Российские войска отведут на левый берег Днепра. Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, заявил генерал армии Сергей Суровикин.

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Администрацией области принято решение по эвакуации — все желающие, более 115 тыс. человек, покинули данный район, подчеркнул Суровикин, добавив, что опасается того, что украинские войска могут разрушить плотину Каховской ГЭС и затопить низину.

Министр обороны РФ Шойгу согалсился с предложением командующего группировкой российских войск в Украине Суровикина. Шойгу заявил, что жизни военнослужащих важнее — оборона аннексированной территории Херсонской области будет сосредточена на левом берегу Днепра.

Перед объявлением об отходе появились сообщения, что армия РФ подорвала мосты через Днепр. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань 9 ноября заявил, что россияне взорвали пять мостов, ведущих на правый берег Днепра. По мнению Хланя, таким образом Вс РФ решили подготовиться к отходу и замедлить дальнейшее наступление ВСУ на левобережье Днепра. Украинская и российская армии официально подрыв мостов не подтверждали.

Также днем сообщалось о гибели замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.