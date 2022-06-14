Российская правозащитная организация "Комитет против пыток" заявила о самоликвидации

Российская правозащитная организация "Комитет против пыток" объявила о самоликвидации. Члены комитета приняли решение в связи с внесением в реестр иностранных агентов. Об этом на своей Instagram странице написал бывший председатель "Комитета" Сергей Бабинец.

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"Продолжать работать и при этом вешать на себя клеймо "иностранные агенты" мы не хотим. Данный термин считаем оскорблением и клеветой. Комитет против пыток всю свою жизнь занимался защитой прав граждан, пострадавших от пыток, бесчеловечного обращения со стороны должностных лиц государственных органов", — пишет Бабинец.

При этом в организации заявили, что не бросят 188 дел, над которыми работают в настоящее время, пишет "Новая Газета". "Это 188 историй нечеловеческой жестокости и надежды на справедливость — наш долг довести их до конца", — сказал Сергей Бабинец"

"Несмотря на очевидную пользу этой миссии, власть уже много лет подряд пытается придать ей очертания чужеродности и вредности, год за годом внося НКО, которые борются с пытками, в реестр иностранных агентов. Видимо, власть дает сигнал, что пытки становятся (или уже стали) часть государственной политики и не являются проблемой. Тут хочется напомнить про Конституцию, где пытки запрещены (пока что)", — написал бывший председатель "Комитета".

Бабинец заявил, что не прощается. "Мы хотим жить в России без пыток и мы обязательно сделаем нашу страну лучше. Это наш долг", — пишет он.

Как пишет "Медуза", общественная организация "Комитет против пыток" была основана 2000 году правозащитником Игорем Каляпиным. В 2015 году организацию признали иностранным агентом, после чего ее ликвидировали, образовав вместо нее "Комитет по предотвращению пыток". Его также признали "иноагентом", тогда правозащитники ликвидировали и его — и начали работать в России без образования юридического лица и под старым названием.