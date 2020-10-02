Российская журналистка погибла в результате самосожжения у здания МВД в Нижнем Новгороде

Основатель и главный редактор сетевого нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина (Мурахтаева) погибла в результате самосожжения возле здания главного управления МВД РФ по Нижегородской области. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил сам новостной интернет-портал со ссылкой на ее супруга.

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На своей странице в Facebook Славина оставила запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

В следственном управлении следственного комитета РФ по Нижегородской области сообщили только, что днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено "тело женщины с признаками термических ожогов". Фамилия погибшей при этом не называлась. Начата доследственная проверка.

Юрист Чиков: в квартире Славиной прошел обыск по делу "Открытой России"

Между тем, как напомнил в своем Telegram-канале глава международной правозащитной организации "Агора", юрист Павел Чиков, 1 октября в квартире Славиной прошел обыск по делу "Открытой России".

"Обыски проводились в рамках уголовного дела в отношении нижегородского бизнесмена Михаила Иосилевича", — в свою очередь уточнила Koza.Press. В квартиру журналистки пришли сотрудники Следственного комитета РФ, полиции, Специального отряда быстрого реагирования и понятные.

"Забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства", — рассказывала сама журналистка.

Заместитель председателя регионального отделения партии "Яблоко" Алексей Садомовский в свою очередь уточнял, что дело возбуждено по статье 284.1 УК об осуществлении деятельности в РФ нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.

Журналистка Ирина Славина подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде. К сожалению, она не выжила. "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию" — последняя запись в ее Фейсбуке. Вчера у Славиной был обыск в рамках выдуманного уголовного дела. pic.twitter.com/FUlx5ZlNSF — Штаб Навального в Нижнем Новгороде (@teamnavalny_nn) October 2, 2020

Славина: Предлагали сдать материалы

В интервью The Insider журналистка утверждала, что перед обыском ей предложили сдать печатные материалы организации "Открытая Россия" Михаила Ходорковского (признана "нежелательной" в РФ в 2017 году), которая якобы финансирует протесты против застройки парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Правоохранительные органы эту информацию не комментировали.

На момент публикации информации доступ к материалу Koza.Press о смерти Ирины Славиной на сайте издания был невозможен, появляется сообщение об ошибке соединения.

Юрист Павел Чиков напомнил, что дважды работал со Славиной "по делам о неуважении к власти и распространению фейков" и уже успел отправить одну жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Соболезнования всем родным и близким Ирины, мы постараемся довести ее дело в ЕСПЧ до конца", — написал он.

Ирину Славину (Мурахтаеву) в 2019 году оштрафовали на 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти и на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции памяти оппозиционера Бориса Немцова.