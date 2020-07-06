Российская журналистка Прокопьева признана виновной в оправдании терроризма

Псковская журналистка Светалана Прокопьева приговорена к штрафу в 500 тысяч рублей (около 6100 евро) по обвинению в "оправдании терроризма". Такое решение принял Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове в понедельник, 6 июля.

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Прокопьеву признали виновной в связи с ее комментарием по поводу взрыва, устроенного студентом перед зданием ФСБ России в Архангельске осенью 2018 года. Прокуратура запрашивала 6 лет колонии и 4 года запрета на профессиональную деятельность. Защита Прокопьевой намерена обжаловать приговор. Издание "Псковская губерния" обещает сообщить реквизиты для перевода средств, чтобы заплатить назначенный штраф.

Ранее журналистка в своем последнем слове заявила, что "не сделала ничего, что выходит за рамки моего профессионального долга", и отметила, что федеральный закон "О СМИ" обязывает журналиста информировать общество о значимых событиях и дает ему право публично высказывать свое личное мнение. В защиту Светланы Прокопьевой выступили, в частности, комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), Санкт-Петербургский ПЕН-клуб, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Для привлечения внимания к нарушению прав журналиста публично высказывать свое мнение актрисы из разных городов и стран, в том числе из Латвии, прочли выдержки из последнего слова Светланы Прокопьевой на заседании суда. В читке приняли участие Инара Слуцка, Лия Ахеджакова, Мария Линарте, Гуна Зариня, Юлия Ауг, Ксения Орлова, Евгения Гладий, Нелли Савиченко, Татьяна Владимирова, Варвара Фаэр, Улле Кальюсте, Серафима Низовская, Мария Полумогина, Римма Зюбина. Идея и реализация проекта - Василий Сенин.

В ноябре 2018 года Прокопьева в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" прочитала свой текст, в котором прокомментировала теракт в здании ФСБ в Архангельске. "Суровое государство, с жесткой, точнее, жестокой правоохранительной системой, для которой главное — наказать преступника, а не защитить права, воспитало соответствующее поколение граждан", — заявила она. Текст ее выступления под названием "Репрессии для государства" перепечатала "Псковская лента новостей".

5 февраля 2019 года в отношении Прокопьевой возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В феврале суд вынес решение оштрафовать "Эхо Москвы в Пскове" на 100 тысяч рублей, а "Псковскую ленту новостей" на 200 тысяч рублей за "производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм".