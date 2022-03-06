Российские банки планируют выпуск карт UnionPay
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Российские банки начали сообщать о работе над запуском карт китайской платежной системы UnionPay в связи с приостановкой операций платежных систем Visa и Mastercard на территории России.

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"Мы уже работаем над запуском карточек на UnionPay, национальной платежной системе Китая. Ими можно расплачиваться в 180 странах по всему миру", — говорится в телеграм-канале Альфа-банка.

В разделе "вопросы и ответы" на сайте Тинькофф-банка появилось сообщение о том, что банк планирует оперативно решить вопрос по выпуску карт Мир-UnionPay.

"Мы пока не выпускаем кобейджинговые карты Мир-UnionPay, но этот вопрос решим максимально оперативно", — заявили в банке.

На сайте Тинькофф-банка также говорится, что выпущенные в России карты Visa и Mastercard перестанут работать за границей 10 марта.

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