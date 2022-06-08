Российские миллиардеры пытаются оспорить санкции ЕС. В суды подано около 20 исков

Российские бизнесмены и члены их семей, оказавшиеся в санкционных списках ЕС после вторжения России в Украину, пытаются обжаловать ограничительные меры в судах. Об этом пишет Meduza со ссылкой на Bloomberg — по данным издания, в европейские суды уже подано около 20 исков, связанных с персональными санкциями.

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Среди тех, кто пытается оспорить санкции, — Роман Абрамович, Андрей Мельниченко (СУЭК), Петр Авен и Михаил Фридман ("Альфа-Групп") и Дмитрий Конов (бывший глава "СИБУРа").

"Подавляющее большинство дел будет иметь очень ограниченные шансы на успех", — заявил Bloomberg юрист Карстен Затшлер, специализирующийся на праве ЕС, отметив, что в решения о включении в санкционный список ЕС имеют политическую окраску.

По состоянию на начало июня в санкционных списках Евросоюза было более 1000 россиян. Санкции введены в отношении госчиновников, военных, сотрудников государственных СМИ, бизнесменов и, в ряде случаев, членов их семей. Активы попавших под санкции на территории ЕС замораживаются, въезд в страны Евросоюза участникам санкционных списков запрещен.