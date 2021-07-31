Российские пограничники задержали троих кубинцев, планировавших попасть в Эстонию на надувных матрасах
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Российские пограничники задержали троих граждан Кубы, которые пытались на надувных матрасах переплыть реку Нарву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. По версии спецслужбы, задержанные планировали пересечь границу между Россией и Эстонией и затем уехать в Испанию.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", граждан Кубы, "ускоренно направлявшихся" в сторону Эстонии, задержали "в относительной близости" от границы России. В ФСБ заявили, что "иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь".

Кубинцы, "тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние", купили надувные матрасы "для преодоления реки Нарва". При себе у них были сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность.

Как уточняет ФСБ, задержаны граждане Кубы 1970, 1968 и 1992 года рождения. Их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном селе. На задержанных составили административные протоколы и затем выдворят из России.

"Фонтанка" со ссылкой на ФСБ сообщает, что еще одну группу кубинцев задержали около Ивангорода. Их было четверо — двое 1993 года рождения, остальные — 1994 и 1997. Они приехали в приграничный город на машине с водителем из Таджикистана и планировали попасть в Эстонию.

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