Российские пограничники задержали троих кубинцев, планировавших попасть в Эстонию на надувных матрасах

Российские пограничники задержали троих граждан Кубы, которые пытались на надувных матрасах переплыть реку Нарву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. По версии спецслужбы, задержанные планировали пересечь границу между Россией и Эстонией и затем уехать в Испанию.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", граждан Кубы, "ускоренно направлявшихся" в сторону Эстонии, задержали "в относительной близости" от границы России. В ФСБ заявили, что "иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь".

Кубинцы, "тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние", купили надувные матрасы "для преодоления реки Нарва". При себе у них были сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность.

Как уточняет ФСБ, задержаны граждане Кубы 1970, 1968 и 1992 года рождения. Их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном селе. На задержанных составили административные протоколы и затем выдворят из России.

"Фонтанка" со ссылкой на ФСБ сообщает, что еще одну группу кубинцев задержали около Ивангорода. Их было четверо — двое 1993 года рождения, остальные — 1994 и 1997. Они приехали в приграничный город на машине с водителем из Таджикистана и планировали попасть в Эстонию.