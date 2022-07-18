Российские СМИ показали Джона Хардинга — еще одного британца, попавшего в плен в Украине

Российские журналисты показали видео с Джоном Хардингом — еще одним гражданином Великобритании, попавшим в плен во время войны в Украине. На видеозаписи Хардинг обращается к британскому премьер-министру Борису Джонсону за помощью и рассказывает, что ему угрожают смертной казнью.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее сообщалось о пленении в Донецкой области британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина (а также гражданина Марокко Саадуна Брагима). В середине июня непризнанный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил их к смертной казни по обвинению в терроризме и наемничестве.

Власти Британии, родственники пленных и международные правозащитные организации настаивают, что эти люди воевали в составе вооруженных сил Украины, жили в этой стране уже несколько лет и являются военнопленными. Поэтому они должны иметь все права и защиту, гарантированные пленным международным законодательством.

Кроме того, в начале июля в "ДНР" предъявили обвинения в наемничестве еще двум британцам — Дилану Хили и Эндрю Хиллу. 22-летнего Хили задержали на КПП в Запорожье в апреле, когда он ехал вывозить украинскую семью из зоны боевых действий. Он занимался гуманитарной работой и помогал местным жителям в качестве добровольца, утверждают в неправительственной организации Presidium Network, которая оказывает помощь жителям Украины, страдающим от войны. 35-летнего Эндрю Хилла задержали в том же месяце в Николаевской области.

"Интервью" у Хардинга взяла ведущая российского государственного Первого канала Марина Ким. Друзья и близкие Хардинга подтвердили Би-би-си, что на записи фигурирует именно он, и его семью поддерживает министерство иностранных дел Великобритании.

Эти данные также подтвердил британский Форин-офис. "Мы осуждаем использование задержанных в политических целях и поставили этот вопрос перед Россией. Мы поддерживаем связь с властями Украины по поводу дел этих людей и полностью одобряем усилия Украины по их освобождению".

Что известно о Хардинге



Хардинг — военный врач-парамедик, ему более 50 лет, он родом из Сандерленда — портового города на севере Англии.

Известно, что Хардинг попал в плен в мае во время боев вместе с полком "Азов" в составе Национальной гвардии Украины. Тогда украинские подразделения, защищавшие Мариуполь, были вынуждены сдаться.

Хардинг принимал участие в военных действиях в Донбассе на востоке Украины с 2018 года. Ранее он рассказывал в интервью Би-би-си, что приехал туда, чтобы использовать свои навыки военного медика для помощи в борьбе против пророссийских формирований.

Хардинг, Пиннер и Аслин приехали в Украину примерно в одно и то же время, эта страна стала для них второй родиной.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала осуждение двух британцев к смертной казни "подставным приговором, не имеющим никакой легитимности".

На этой неделе в плену у пророссийских сепаратистов из "Донецкой народной республики" умер британский гуманитарный работник Пол Ури.

45-летнего Ури из британского Уоррингтона задержали 25 апреля при прохождении блокпоста недалеко от Запорожья, посчитав его наемником, воюющим на стороне Украины. Вместе с ним также был задержан Дилан Хили.

Волонтеры направлялись в зону боевых действий с гуманитарной миссией — эвакуировать семью, оказавшуюся меж двух огней в эпицентре войны. Мать Пола Ури рассказала, что очень беспокоилась за него, поскольку тот страдал диабетом первого типа и ему постоянно был необходим инсулин.