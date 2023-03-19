Российские СМИ: Путин посетил Крым и Мариуполь

По данным Кремля, президент России Владимир Путин в субботу, 18 марта, совершил "рабочий визит" в украинский портовый город Мариуполь на Азовском море.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это первая поездка Путина на оккупированные РФ территории с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

По информации пресс-службы Кремля, распространенной в ночь на 19 марта, российский лидер прибыл в Мариуполь на вертолете и ознакомился с обстановкой в разрушенном городе и ходом восстановительных, совершив поездку за рулем автомобиля. Кроме того, сообщается, что Путин пообщался с жителями города.

В субботу Путин посетил также Крымский полуостров, который был аннексирован Россией в 2014 году.

В 2022 году Мариуполь был сначала осажден российскими войсками, а в мае взят под полный контроль. Город был в значительной степени разрушен во время боевых действий.

Между тем министр юстиции Германии Марко Бушман заявил газете Bild am Sonntag, что выполнит требование Международного уголовного суда на арест Путина, если он окажется в ФРГ.

"Германия обязана задержать Путина, если он въедет на ее территорию, и передать его МУС", - сказал немецкий министр.

Как отмечает газета Bild am Sonntag, действовать в соответствии с постановлением МУС должны все страны, подчиняющиеся его юрисдикции, в том числе ФРГ.