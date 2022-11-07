Российские власти проверяют сообщения о "больших потерях" в Украине. Что известно

В выходные появились неподтвержденные сообщения о большом числе жертв среди российских военных, переброшенных на линию фронта в Украине в двух разных местах. В одном случае — среди мобилизованных, в другом — среди профессиональных военных. И хотя власти называют цифры преувеличенными, они вынуждены реагировать и отвечать на обращения в свой адрес.

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Воронежские мобилизованные



В субботу независимое издание "Верстка" рассказало о больших потерях среди мобилизованных из Воронежской области. Издание утверждает, что под селом Макеевка в Сватовском районе Луганской области в результате обстрела на линии соприкосновения якобы могли погибнуть сотни человек. Источником информации издание назвало одного из выживших военнослужащих, указав его имя и фамилию — Алексей Агафонов. Редакция подчеркнула, что в условиях военных действий не может верифицировать точные цифры потерь.

"Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел. Артиллерия, "Грады", минометы, коптеры — нас просто расстреливали", — процитировала "Верстка" своего собеседника.

Кроме него источниками издания стали родственники мобилизованных, которые, как утверждается, попали под обстрел. "Би-би-си" при этом обнаружила пост в соцсетях другой женщины, в котором также идет речь о "посадках" в Макеевке, где в начале ноября шли "жестокие бои". Она пишет, что ее муж выжил и лежит в госпитале с осколочными ранениями.

Издание также опубликовало видеообращение женщин к губернатору Воронежской области и "вышестоящим инстанциям" с просьбой о помощи мобилизованным, призванным в середине октября. Их направили "в сторону Луганска" и в первый же день "поставили на передовую линию", а командиры "покинули поле боя и убежали", утверждает одна из женщин на видео, представившаяся Инной Поповой.

"Бой шел три дня", — говорит она, ссылаясь на своего мужа. "Им сказали окапываться, а одна лопата была на 30 человек", — подхватывает на видео еще одна женщина. После боя, по их версии, мобилизованные "дошли до комендатуры" и сообщили, что "прошли бой, не сдались". "Прошение их было, чтобы их убрали с передовых линий, — говорит Попова. — Им было разрешено отодвинуться назад немного. [Но] убрать их по факту никто не убрал! После чего они стали выходить на связь".

На связь вышел только 31 человек, утверждает "Верстка". Никаких других подтверждений версии о гибели сотен мобилизованных, кроме рассказов выживших и их родственников, нет. Военные блогеры считают, что мобилизованные могут неправильно оценивать потери.

Позже издание процитировало еще одного мобилизованного Николая Воронина, отметив, что располагает фото его военного билета (был мобилизован в Воронежской области в октябре): "Все, что сказал Агафонов, это все правда. Мы с ним были рядом все время, окопы рядом копали. Погибших очень много". "Первого-второго числа мы были под Макеевкой. Ночью нас поставили на точки, сказали копать, лопат не было, копали штык-ножами, — утверждает собеседник издания. — Я получил ранение в области локтя сквозное, сейчас меня везут в госпиталь".

В воскресенье телеграм-канал "Вести Воронеж" сообщил, что губернатор Александр Гусев встретился с родственниками мобилизованных, записавшими видеообращение. "Обсудили формат взаимодействия. Диалог продолжится, вопрос держу на личном контроле", — заявил губернатор. Утверждения о "больших жертвах" он не прокомментировал, а его пресс-служба позже заявила: "Мы не берем на себя ответственность делать такие заявления и обсуждать какие-либо цифры и факты. Важно, что с вопросами работает лично губернатор".

"Мы прямо при Гусеве звонили нашим ребятам, и они подтвердили ему все, что мы рассказывали про их реальное положение", — рассказала "Верстке" жена одного из мобилизованных Людмила Черных. Губернатор и его подчиненные, по ее словам, "вели себя максимально корректно", и даже когда кто-то из родственников "вспыхивал", "они буквально поглаживали словами людей". Женщинам пообещали, что их мужей выведут из зоны боевых действий "в течение трех суток" и всех отправят в госпиталь.

Дальневосточные морпехи



В воскресенье стало известно, что большие потери могли быть среди военнослужащих (не мобилизованных) 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на другом участке фронта — в Донецкой области в ходе боев за населенный пункт Павловка, контроль над которым уже не раз переходил от одной стороны к другой. Военные направили обращение к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

Об этом сообщили прокремлевские телеграм-каналы и "военкоры", в том числе корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Он не стал цитировать письмо, ограничившись пересказом: "Большие потери, невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике. Цифры у меня есть, но дальше это дело Генеральной прокуратуры [России]".

Предполагаемый текст обращения к Кожемяко опубликовала прокремлевский блогер Анастасия Кашеварова — но с купюрами. Из него следует, что морпехов "в очередной раз" бросили "в непонятное наступление" генерал М. и его земляк А. — "ради того, чтобы М. заработал бонусы перед начальником генштаба". "В результате мы и морпехи Камчатки наступаем на Павловку", — процитировала Кашеварова письмо.

Без купюр тот же текст вышел в телеграм-канале Grey Zone, который СМИ считают близким к "ЧВК Вагнера". Утверждается, что потери убитыми, раненными и пропавшими без вести за четыре дня могли составить "около 300 человек" (Сладков и Кашеварова эту цифру не указывают, проверке она не поддается).

"Командование округа вместе с А. это скрывают и занижают официальные цифры потерь, боясь ответственности", — говорится в варианте, опубликованном Кашеваровой.

Губернатор Приморского края не стал оспаривать подлинность обращения. Он не исключил при этом провокацию с украинской стороны. "Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника — украинских спецслужб", — написал Кожемяко в телеграм-канале. Прокуратура пока не ответила приморскому губернатору.

Позже он выложил видео, записанное на дальневосточном полигоне. "Связались с командирами. Да, потери есть, идут тяжелые бои. Но они далеко не такие, как пишут в этом обращении", — заявил Кожемяко.

Журналист Дмитрий Колезев, комментируя публикацию обращения, напоминает, что Евгений Пригожин, основатель "ЧВК Вагнера", с которым СМИ связывают телеграм-канал Grey Zone, "сейчас активно критикует минобороны, поэтому ему должно быть выгодно предавать огласке любые ошибки, злоупотребления и преступления военных".

Воюющий в Донбассе полевой командир Александр Ходаковский, комментируя пост Сладкова "о состоянии дел в Павловке", констатировал, что российские войска там "оказались в огневом мешке" и несут потери. Он не стал оценивать масштаб этих потерь.

Минобороны России накануне, 6 ноября, упоминало этот населенный пункт в своей сводке: "Огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка…"

В понедельник, 7 ноября, российское минобороны заявило, что подразделения 155-й бригады более 10 суток ведут наступательные действия, а потери морпехов "за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй".

Прокремлевские "военкоры", как это уже бывало не раз, разделились: часть из них видит в сообщениях о больших потерях в Донецкой и Луганской области подтверждение своих выводов о некомпетентности российского командования, в адрес которого звучала беспрецедентно жесткая критика со стороны главы Чечни Рамазана Кадыров и Пригожина. На фоне этой критики на прошлой неделе стало известно об отстранении от командования группировкой "Центр" генерала Александра Лапина.

Другие блогеры и военкоры допускают, что цифры потерь могут быть преувеличены — в частности, самими мобилизованными.

Украинские военные не комментировали сообщения о предполагаемых больших потерях мобилизованных в Луганской области и профессиональных военных с Дальнего Востока в Донецкой области.

Украинские власти обещали продолжить контрнаступление и освободить захваченные Россией регионы. После освобождения Харьковской области следующим направлением считается Херсон, и оккупационные власти покинули город, объявив эвакуацию. Российские войска в свою очередь продолжают попытки наступления в Донецкой области, следует из сообщений военных обеих сторон, но не могут продвинуться.

Что известно о погибших мобилизованных



На 7 ноября "Би-би-си" совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров удалось установить имена 153 россиян, погибших в ходе мобилизации. Чиновники также подтвердили смерть еще 14 россиян, погибших до отправки на фронт, не назвав их имена. Всего до отправки в зону боевых действий умерли 35 человек — чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем.

"Би-би-си" опирается только на открытые данные и подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные нами данные не отражают реальный уровень потерь среди мобилизованных, но дают некоторое представление о том, что происходит в войсках.