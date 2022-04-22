Российские военные назвали цель второго этапа войны в Украине
Foto: AP/Scanpix/LETA

Задачей российских войск на втором этапе «спецоперации» в Украине является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной и обеспечение сухопутного коридора в Крым.

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Об этом 22 апреля заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. Его слова передает Meduza.

При этом Миннекаев отметил, что контроль над югом Украины даст возможность получить выход в Приднестровье, "где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

"Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию", — добавил военный.

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