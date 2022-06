Минобороны РФ подтвердило отвод войск с острова Змеиный, который оно назвало ключевым объектом в Черном море. Киев утверждает, что силы РФ отступили в результате обстрелов, Москва называет это "шагом доброй воли".

Российские военные покинули остров Змеиный в Черном море, сообщило украинское оперативное командование "Юг" в четверг, 30 июня. Минобороны РФ позже подтвердило эту информацию, назвав отвод войск "шагом доброй воли". При этом российские военные, чиновники и аналитики неоднократно подчеркивали стратегическую важность острова.

По сообщению ВСУ, российские военные "поспешно эвакуировали остатки гарнизона" с острова после успешного ночного обстрела украинскими силами. В российском Минобороны в ответ заявили, что вооруженные силы "завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон". Сделано это было в качестве "шага доброй воли", утверждают в военном ведомстве.

"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", — говорится в сообщении Минобороны.

Уход войск, по заявлению российской стороны, "не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря". Мировое сообщество неоднократно обвиняло Россию в провоцировании голода в мире путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов и нанесения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины. Об этом в частности заявили главы МИД стран "большой семерки" G7 по итогам переговоров в Берлине.

На протяжении последних недель Минобороны РФ неоднократно сообщало об отражении атак и ракетных ударов по острову Змеиный, который находился под контролем российских сил. 26 июня ведомство рассказало о "безуспешной попытке" Украины нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный.

На той же неделе — 21 июня — российское военные писали, что ВСУ предприняли "очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный". "Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный", — сообщало ведомство. 9 мая министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя попытку ВСУ захватить остров, завил, что "любые провокации и впредь будут жестко пресекаться".

О стратегической важности острова для России говорили и в Госдуме. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин называл его "основным стратегическим объектом в Черном море" и утверждал, что в случае, если Украина вернет себе контроль на Змеиным, ВСУ могли бы "использовать противокорабельные американские комплексы в сторону Крымского полуострова".

Российские государственные СМИ также называли остров ключевым плацдармом в регионе. "Если посмотреть на карту, можно увидеть, что контроль над островом Змеиный обеспечивает контроль над всем побережьем от Одессы до Измаила. Он может быть плацдармом для вероятного наступления российских войск на Одесскую область", — цитировало агентство "РИА Новости" директора Центра военно-политических проблем Алексея Подберезкина.

Британское Минобороны также сообщало, что если России удастся укрепить свои позиции на острове, они "смогут доминировать в северо-западной части Черного моря".

(4/4) If Russia consolidates its position on Zmiinyi Island with strategic air defence and coastal defence cruise missiles, they could dominate the north-western Black Sea.