Российские войска возобновили удары по заводу "Азовсталь" в Мариуполе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В районе завода «Азовсталь» в осажденном Мариуполе возобновились активные бои. Российская армия начала штурм комбината, об этом со ссылкой на Украинскую правду пишет Meduza.

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По словам заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара, перед штурмом российская авиация бомбила комбинат. В результате погибли две женщины, из числа тех, что укрываются на "Азовстали".

"Мы знаем, что президенту докладывают о ситуации в Мариуполе, и он держит руку на пульсе. Поэтому мы ждем от него резких действий, поскольку ситуация очень сложная", — заявили "Украинской правде" в "Азове".

В Минобороны РФ подтвердили, что бои в районе комбината возобновились. Представитель пресс-службы ведомства Вадим Астафьев заявил РИА Новости, что бойцы "Азова" и украинские войска использовали режим тишины на "Азовстали", чтобы выйти на огневые позиции.

"Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции", — сказал Астафьев.

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