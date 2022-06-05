Российские войска впервые с апреля обстреляли Киев

Дарницкий и Днепровский районы Киева ранним утром в воскресенье, 5 июня, подверглись ракетному обстрелу, сообщил мэр города Виталий Кличко.

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По словам Кличко, удары были нанесены по инфраструктурным объектам. В результате обстрела ранен один человек, его госпитализировали. Согласно предварительным данных, погибших не было.

Киевская областная военная администрация заявила, что утром 5 июня над Обуховским районом силами украинской ПВО была сбита российская ракета. По предварительной информации, жертв и разрушений не было. Агентство УНИАН опубликовало видео, на котором виден черный дым — как утверждает издание, в одном из районов Киева.

Оператор атомных электростанций Украины "Энергоатом" сообщил в своем Telegram-канале, что в 5.30 российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела "критически низко над Южноукраинской АЭС". "Вероятно, эта ракета была выпущена в сторону Киева, где сегодня с утра раздались взрывы", — говорится в сообщении госпредприятия, которое обвинило Россию в "ядерном терроризме".

"Даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации", — написал "Энергоатом".

Между тем Россия утверждает, что целью ракетного обстрела Киева была партия танков и другой бронетехники, полученных Украиной от стран Восточной Европы."ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоно-ремонтного предприятия", — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Как отмечает издание "НВ Киев", в последний раз российские военные наносили ракетный удар по Киеву 28 апреля, когда в результате попадания в жилой дом в Шевченковском районе пострадали 10 человек. В это время в городе находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.