Российские врачи призвали коллег из ФРГ создать совместную группу по Навальному

Российские врачи предложили создать совместную с немецкими коллегами экспертную группу, чтобы установить причину состояния политика Алексея Навального. С такой инициативой Национальная медицинская палата РФ обратилась к Врачебной палате Германии, сообщил в субботу, 6 сентября, президент российской организации Леонид Рошаль.

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Он заявил, что основная причина состояния Навального "до сих пор не ясна", а судьба российского оппозиционера "волнует многих". "Если окажется, что, действительно, Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело", - предлагает Рошаль. Он также выразил надежду на "положительный ответ немецкой врачебной палаты".

Между тем известный российский врач Андрей Волна посоветовал искать причины ситуации с Навальным в Омске и Москве. В частности, необходимо выяснить, почему медики скорой помощи в Омске повезли политика именно в токсикологическую реанимацию. "Не в кардио-. Не в сосудистую реанимацию. А именно в токсикологию. Подробно и аккуратно выяснить. Это несложно", - написал Волна в Facebook, обращаясь к Рошалю.

Навальный находится в коме 17 дней



Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находится в искусственной коме уже 17 дней.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель.

Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль "не склонен воспринимать никакие обвинения". "Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом", - заявил он 3 сентября.