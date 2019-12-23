Российские врачи спасли жизнь таракану: в Красноярске провели уникальную операцию

Красноярские ветеринары провели уникальную в своей практике операцию южноамериканскому таракану-архимандриту, также известному под названием гигантский лесной таракан.

Самка насекомого поступила в клинику после родов: у нее не вправлялся обратно кокон для созревания потомства. Таракана привезли с уже подсыхающей оболочкой, которая могла быть позже инфицирована и привести к гибели животного, говорится на странице клиники во "ВКонтакте".

"К нам поступил звонок, что таракан рожает и не может разродиться. Самка родила, хозяин говорит, 10-20 штук, но, к сожалению, капсула, в которой хранится оотека, не ушла. Мы решили оперировать, удалили капсулу. Уникальность операции в том, то это самый первый случай по операциям на тараканах, в Красноярске никто ранее не оперировал тараканов", — рассказала ТАСС проводившая операцию ветеринар Дания Пух.

Операция проходила при помощи запаивания внутрь обезболивающего препарата, газового наркоза и местного обезболивающего во время иссечения кокона. Он не вправлялся до конца из-за нахождения внутри не до конца развившегося потомства. Подготовка таракана к операции и ее проведение заняли около часа. "Основная сложность была в том, что животное мелкое, и маска анестезии не закрывалась полностью, и наркоз поступал по телу таракана, а врачу и ассистенту пришлось дышать этим наркозом", — отметила Пух.

Красноярские ветеринары консультировались с коллегами из Испании, которые подробно изучали строение тела насекомого. До этого случая сибирские ветеринары обучались оперировать насекомых только в теории. Сейчас животное вернулось к хозяину, чувствует себя хорошо и уже самостоятельно может есть, однако потомства иметь больше не будет.

Заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных Томского госуниверситета Владимир Романенко признался, что впервые слышит о подобной операции, обычно тараканов просто усыпляют. "Архимандриты плодятся, слава богу, хорошо, но живут коротко. Спасать отдельно взятую особь не имеет смысла. Это лабораторное животное, его завезли, и оно есть во многих городах — во всех вузах есть, где изучают зоологию беспозвоночных", — отметил Романенко.

Архимандрит — один из крупнейших видов тараканов, обитает преимущественно в лесах Коста-Рики и Панамы. Длина взрослой особи составляет 75-85 мм, крупные самки достигают в длину 10 см. Этот вид часто разводится как декоративное животное. Архимандриты довольно активны и способны к короткому планирующему полету, но не могут передвигаться по гладким поверхностям. Питаются в основном органическими остатками.