Российский губернатор предлагает установить памятник из рижского парка Победы в Ивангороде — так его будет видно из Нарвы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 13 мая направил мэру Риги Мартиньшу Стакису официальное обращение, в котором сообщил о готовности Ленинградской области принять рижский памятник, установленный сейчас в Пардаугаве, в парке Победы

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил установить памятник советским воинам, который стоит сейчас в Риге в парке Победы, в Ивангороде, чтобы его было видно из Эстонии. Политик заявил это на фоне решения Рижской думы о сносе советского монумента в столице Латвии.

Власти самого приграничного города России сообщили 47news, что официально с ними вопрос "рижского мемориала" пока не обсуждался, но они только "за". Глава МО "Ивангород" Виктор Карпенко предложил установить его возле реки. По его словам, если памятник перенесут в Ивангород — "это было бы правильно, здорово".

Говоря о месте, Карпенко сказал, что есть свободные муниципальные места. "Есть видовое место, прямо на возвышенности, в центре города. От крепости ступеньки идут, улица Гагарина, Садовая, там большая площадка. Оттуда его будет видно в том числе и в Нарве, все просматривается. Можно и при въезде в город установить. Там большое братское захоронение. Рядом федеральная трасса "Нарва".

"Что касается доставки, то мы же рядом. До Таллина — 100 километров, до Риги — еще 250. Так как для наших судов порты Европы закрыты, то остается только автомобильный транспорт", — добавил Карпенко.