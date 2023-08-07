Российский писатель Глуховский заочно приговорен к 8 годам тюрьмы

Басманный районный суд Москвы приговорил писателя Дмитрия Глуховского к восьми годам колонии по статье о "фейках" об армии за посты в соцсетях. Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на издание "Медиазона".

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Глуховскому вменяли пункты статьи Уголовного кодекса РФ о распространение "фейков" об армии по мотивам политической ненависти и с "искусственным созданием доказательств".

"В качестве отягчающих обстоятельств — обвинение Президента РФ в развязывании войны с Украиной. Готов повторить все, что там сказано", — рассказывал ранее писатель.

По его словам, поводом для возбуждения дела стал пост "ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ", опубликованный 6 апреля 2022 года.

В начале июня Глуховского объявили в розыск. Писатель находится не в России.

Дмитрий Глуховский — автор серий романов "Метро" и "Текст".