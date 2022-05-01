Российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции
Foto: Reuters/Scanpix

Российский самолет-разведчик Ан-30 нарушил шведское воздушное пространство, заявили в Генштабе вооруженных сил Швеции в субботу, 30 апреля. Днем ранее он ненадолго залетел на шведскую территорию, где его сфотографировали, уточнили в Генштабе.

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В свою очередь, в министерстве обороны Швеции назвали произошедшее "абсолютно неприемлемым", особенно в связи с общей обстановкой в сфере безопасности нарушение воздушного пространства выглядит "крайне неуместно". "Суверенитет Швеции должен соблюдаться неукоснительно", - заявил глава ведомства Петер Хультквист. Швеция выразит свой протест России по дипломатическим каналам.

Швеция стремится в НАТО

Инцидент произошел на фоне происходящей российской агрессии против Украины, после начала которой в Швеции, а также в соседней Финляндии усилилось стремление к вступлению в Североатлантический альянс. Предположительно, официальное обращение двух стран к НАТО может произойти уже в середине мая. В этом случае заявки о вступлении двух скандинавских стран могут быть рассмотрены на саммите альянса в Мадриде, запланированном на июнь.

Россия неоднократно предостерегала Швецию и Финляндию от вступления в НАТО, заявляя о негативных последствиях такого решения для мира и стабильности на севере Европы.

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